Pablo López regresa a su cita "incondicional" con el Starlite Occident de Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pablo López, acompañado de su inseparable piano de cola y arropado por miembros de su banda, regresó anoche al escenario del Auditorio de Starlite Occident, en Marbella (Málaga). El cantante y compositor, que, desde su primera visita en 2018, es uno de los "incondicionales" de la programación del festival, concluyó el primero de los dos 'shows' que este año acogerá la cantera de Starlite Occident.

"Me siento parte de la familia de Starlite Occident. Este festival lo tiene todo como para que uno viva un concierto como lo soñaba de pequeño", declaraba el cantante. "Está el mundo, y luego está Starlite Occident, que es un mundo en sí".

El artista malagueño, el pasado 16 de junio, cerró cuatro "intensos" meses de gira de teatros por España con más de 30 'sold outs'. Celebraba así sus diez años de carrera. Este verano, habiendo adaptado a gran formato su espectáculo 'PAB10 LÓPEZ en Concier10', sigue festejando por los principales festivales del país su trayectoria musical. El público de Marbella tendrá la oportunidad de volver a disfrutar de López el 21 de agosto.

A lo largo de su actuación, el cantante "cautivó" al público intercalando temas de los cuatro álbumes que componen su discografía: 'Once Historias y un piano' (2013), 'El Mundo y los amantes inocentes' (2015), 'Camino, fuego y libertad' (2017) y 'Unikornio: once millones de versos después de ti' (2020). Con 'Unikornio' arrancó un repaso en el que no faltaron 'El Patio', 'El Mundo' o 'Lo saben mis zapatos', ha detallado la organización en un comunicado.

'Hijos del verbo amar', 'Tu enemigo' o 'El gato' también se escucharon, y convivieron con temas de más reciente factura como 'El abrazo más grande de los tiempos' o 'Mira cómo bailan'. Además, el malagueño subió a su madre al escenario para felicitarla por su 70 cumpleaños, y cantarle 'I wanna dance with somebody', de Whitney Houston: "Voy a hacer un comunicado. Me gustaría que encendieran las luces de los móviles por una buena causa. Alguien muy especial, mi 'vieja', ha cumplido con esa belleza 70 tacos. La tengo aquí detrás, y quiero que vea esto por vosotros".

"A sus 40 años, y en la plenitud de su madurez emocional y profesional, 2024 está siendo espectacular para el malagueño", ha subrayado la organización del Starlite Occidente, quien destaca del artista que está considerado "uno de los grandes compositores e intérpretes del momento". Asimismo, ha puesto en valor que "a inicios de año, añadió a su larga lista de premios uno de los reconocimientos más emotivos: la Medalla a la Proyección de Andalucía".

Disfrutando del concierto del andaluz y de la experiencia Starlite Occident 2024, se encontraban rostros conocidos como Victoria Federica, el periodista Pepe Navarro y lamodelo e 'influencer' Estela Grande. También la familia del cantante: su madre; su hermano, Luis López; y su novia, Laura Rubio.