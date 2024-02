Patrimonio gastronómico y valor de territorios vinícolas, protagonistas de Cinema Cocina en el Festival de Málaga

Un total de 17 producciones nacionales e internacionales se proyectarán en esta sección



MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección de documentales gastronómicos Cinema Cocina del 27 Festival de Málaga reúne este año un total de 17 producciones nacionales e internacionales en torno al universo de la gastronomía que, este año, se centra especialmente en patrimonio gastronómico y el mundo del vino.

La sección, desarrollada en colaboración con Lumen Proyectos Gastronómicos y con el patrocinio de Cervezas Victoria, contará con mesas redondas, degustaciones para los asistentes y la tradicional Gala en el Gran Hotel Miramar.

La fábrica de Cervezas Victoria ha acogido este martes la presentación de la sección gastronómica del certamen, con la presencia del director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; la coordinadora provincial de Agapa, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, María del Carmen Muñoz Melero; la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut, y el director de Lumen Proyectos Gastronómicos, Álvaro Muñoz.

El Teatro Echegaray abre de nuevo sus puertas para proyectar diez largometrajes y siete cortometrajes, del 1 al 8 de marzo. En esta séptima edición, Cinema Cocina profundiza en la memoria y el patrimonio gastronómico, la importancia del producto local, el valor de los territorios vitivinícolas y la conexión con otras culturas.

Los documentales participantes ponen también el foco en la figura de los cocineros y la influencia del legado familiar, los cuales protagonizarán algunos de los cortos y largos que se estrenan en el ciclo gastronómico y que se acompañarán de degustaciones vinculadas a los proyectos.

Este año, en el VII Concurso de documentales Cinema Cocina, cuyo objetivo es destacar el valor de los audiovisuales de temática gastronómica que hoy se producen, participan 16 documentales a concurso que optan a ser reconocidos con los premios Biznaga de Plata al mejor largometraje 'Cervezas Victoria', dotado con 5.000 euros; Biznaga de Plata al mejor cortometraje 'Gusto del Sur', dotado con 2.000 euros; Biznaga de Plata premio del público al mejor largometraje 'Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga' y Biznaga de Plata premio del público al mejor cortometraje.

El jurado de Cinema Cocina está compuesto por el director General de la Industria Alimentaria en el Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero; la responsable de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua; el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, y el chef Sacha Hormaechea.

Todas las proyecciones tendrán lugar en el Teatro Echegaray, a partir de las 16.00 horas, a excepción del sábado 2 de marzo. A continuación, tendrá lugar la mesa redonda con los protagonistas y directores de las obras audiovisuales y las degustaciones.

CENA DE GALA Y ENTREGA DE BIZNAGAS

La tradicional Cena de Gala en el Gran Hotel Miramar tendrá lugar el jueves 8 de marzo, a las 20.00 horas, y reunirá a autoridades, representantes institucionales y del mundo empresarial, además de figuras del cine y la cultura.

La elaboración del menú de gala correrá a cargo de prestigiosos chefs como Juan Carlos García (restaurante Valdelvira), Álvaro Arbeloa (Ta-Kumi), David Yárnoz (Molino de Urdániz), Lucía Freitas (A Tafona) y Diego Nicas (Príncipe de Asturias). Asimismo, la cena estará maridada con vinos con DO Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Posteriormente tendrá lugar la ceremonia de entrega de Biznagas de Plata de Cinema Cocina dentro de la sección oficial del Festival de Málaga.

PROGRAMACIÓN

El ciclo arrancará el viernes 1 de marzo con la proyección del cortometraje 'Oro rojo', del director Milton Ferreria, que narra la historia de Darío Bravo, el capitán de la embarcación, y sus hijos, que navegan las frías aguas del Canal Beagle en búsqueda de la preciada centolla fueguina, un exquisito manjar gastronómico; a continuación, se proyectará el largometraje 'The Michoacan File', un documental dirigido por Bernardo Arsuaga, sobre la cocina mexicana y su impacto actual en el mundo.

La siguiente jornada se iniciará a las 15.30 horas y será protagonizada por Pau Sintes, el mejor Joven Chef Europeo 2022, que vuelve a su Menorca natal en el documental 'Sa cuina des records', dirigido por el joven director y productor Álex Arroyo.

A continuación, se proyectará 'Tentempié, Gusto y memoria', del tándem formado por Jacobo Gavira y Luis Mengs, que guiará en un viaje psicológico por los sabores. Finalmente, el cineasta independiente Alexandros Merkouris pondrá el broche de oro con 'La comida perfecta. Los secretos de la dieta mediterránea', en la que científicos destacados e inspiradores chefs revelan sus secretos.

El domingo 3 de marzo, el Teatro Echegaray abrirá sus puertas para proyectar 'El misterio de la barra', un corto en el que Santiago Madueño profundiza en el mundo de la coctelería. De los mejores cócteles a viaje, de la mano del sumiller Mariana Torta, en 'Into the wine', un recorrido por diferentes ciudades europeas, dirigido por el dos veces ganador de la Biznaga de Plata, Alfred Oliveri.

La cuarta jornada arrancará con Equibocados, un documental de producción propia de 'Le Cordon Bleu', que reflexiona sobre los procesos de aprendizaje y los resultados, y el corto 'El bizcocho de Alfonso XIII', de Jordi Busquets, sobre la pastelería Micheto que elabora el mismo dulce desde principios del siglo XX. El día concluirá con 'Basajaun 2, el regreso al terruño', la segunda parte de un documental vitivinícola dirigido por Salvador Arellano y Miguel García Iraburu.

El martes llegará a la gran pantalla 'El caracol y su entorno', un corto sobre "una vida de barrio, charlas y 'medios-vinos'" que describen la ciudad de Córdoba a través de la lente de Marta Murillo. A este le seguirá el largo 'Villa Málaga. El templo del vino', una alianza entre España y Suiza a partir de una cata histórica.

El ecuador de la séptima edición de Cinema Cocina aterrizará el miércoles 6 de marzo con el cortometraje 'Amas da terra' (Amas de la Terra), basado en el proyecto social y cultural de la reconocida chef Lucía Freitas, junto con la proyección de' Binu. Història de dues estrelles' (Binu. Historia de dos estrellas), de Guillem Cabra y Mar Clapés, en homenaje al restaurante El Racó d'en Binu.

Bajo la batuta de Charly Birdman, en 'Big Red', el cocinero Ángel León se convertirá en un atún y se sumergirá en una aventura tan fascinante como sabrosa para descubrir todos secretos del atún rojo y su conexión con Japón. Será el 7 de marzo. Después se proyectará el largometraje 'Buddha jumps over the Wall' (Buda salta el muro) sobre el cocinero David Yárnoz y la réplica de su restaurante en Taiwán.

Fuera de concurso y como cierre a esta edición, se proyectará 'Tasting victory, the life and wines of the world's favourite sommelier' (El sabor del éxito, vida y vinos del sumiller favorito del mundo) en torno a la historia de Gerard Basset, un sumiller de renombre mundial, contada a través de los ojos de sus familiares más cercanos. Las entradas del 27 Festival de Málaga se pueden adquirir ya en las taquillas e internet a través de la web del Festival.