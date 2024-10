Periodistas se forman en Málaga para combatir los estereotipos sexistas en la comunicación política

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) a través de su Asamblea de Mujeres Periodistas se ha sumado al proyecto europeo 'Rewriting the story: Media, Gender and Politics' (Reescribiendo la historia: medios, género y política) con el que se pretende que las salas de redacción comprendan la importancia de trasladar a la ciudadanía un relato más igualitario de nuestra realidad social. Para conseguir este objetivo es necesario luchar contra los automatismos de redacción que reproducen estereotipos sexistas.

Un taller formativo impartido durante dos jornadas en la sede de la APM por la periodista Lucía Quiroga, que ha permitido abordar todo el proceso de creación informativa, desde la selección de noticias hasta la ilustración que las apoya.

En el taller se ha reflexionado sobre como los sesgos y los estereotipos de género están presentes en cada uno de los momentos del proceso informativo y se han avanzado recursos para luchar contra los automatismos sexistas con el objetivo de conseguir una representación de género más acorde con la sociedad actual en el relato de la actualidad.

Las asociaciones de la prensa de Cantabria y Málaga han sido las primeras en sumarse a esta iniciativa que ha sido organizada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Periodistas de CCOO Quienes han asistido a esta formación de seis horas lectivas recibirán un diploma oficial europeo.

Lucía Quiroga, ponente en este taller formativo, ha explicado que su objetivo ha sido deconstruir la información, y concretamente la comunicación política con sesgo de género: "A la hora de hablar de las mujeres, en concreto de las mujeres políticas, traemos de casa sesgos aprendidos que son difíciles de desmontar. En este curso hemos mostrado algunas herramientas teóricas con cuya aplicación práctica podemos conseguir una comunicación libre de estereotipos, más inclusiva y que alguna manera haga sentir más cómodas a más personas".

Al taller ha asistido María Ángeles Samperio, presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y responsable de género en FAPE. Samperio ha señalado la importancia de poner en marcha proyectos como éste para tomar cercanía con el problema que existe en el periodismo de género y las mujeres políticas o de la esfera pública. "Nuestro reto es implicar también a la gente más joven y los hombres en todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género en los medios de comunicación". ha dicho.

La presidenta de la APM, Elena Blanco Castilla, también ha señalado la importancia de haber podido traer esta iniciativa a Málaga: "Los medios de comunicación han contribuido a alcanzar altas cotas de igualdad en la sociedad, pero aún domina un discurso androcéntrico que hace que la formación en temas de género sea crucial para periodistas, ya que les permite informar de manera responsable y efectiva, contribuyendo a la erradicación de la desigualdad al visibilizar y desafiar estereotipos, así como al promover una representación justa y equitativa en los medios".

En esta idea también ha insistido la coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de la Asociación de la Prensa de Málaga, Teresa Santos: "No seremos capaces de cambiar el relato informativo si antes no tomamos conciencia de que los sesgos y estereotipos de género condicionan la visión del mundo que ofrecemos a nuestra sociedad. El taller de Lucía Quiroga nos ha dado herramientas para no caer en esos automatismos que nos impiden trasladar una imagen más igualitaria de nuestra sociedad. Este es el camino".

En el proyecto 'Rewriting the story: Media, Genter and Politics' trabaja en diferentes países con periodistas, directoras y directores de medios de comunicación, sindicatos y asociaciones de periodistas, expertas y expertos en género y pone sus ojos en la próxima generación de profesionales de los medios.