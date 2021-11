Pezzi, convencido de que el congreso del PSOE-A ha ayudado a un "cierto consenso" de cara a los cónclaves provinciales

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, se ha mostrado convencido de que el XIV Congreso Regional de la formación, celebrado este fin de semana, "ha ayudado muchísimo a que en todas las provincias haya un cierto consenso" de cara a los cónclaves provinciales "sabiendo que estamos en una situación complicada".

Así, en declaraciones difundidas por Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Pezzi ha indicado que "cuando hay situaciones complicadas lo peor que la ciudadanía recibe es que nos peleemos", incidiendo en que si se "ve un partido desmembrado, luchando por el poder orgánico, no confías en él y tenemos que dar la imagen de un partido de 144 años que sigue adelante con energías renovadas".

Sobre un posible adelanto electoral, ha dicho que las grandes organizaciones políticas "siempre están preparadas, no te puede pillar por sorpresa que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haga un paripé con Vox diciendo no me aprueba los presupuestos y tengo que ir a elecciones".

"Si las quieres convocar aquí estamos, tenemos la dirección hecha, y los planes y programas aprobados y en contamos con un ejecutiva federal muy rodada", ha asegurado Pezzi, quien ha indicado que los socialistas "intentarán que la ciudadanía recupere el mensaje de igualdad, solidaridad y justicia que la socialdemocracia y los socialistas defendemos siempre".

Respecto a su participación en la nueva ejecutiva regional, ha asegurado que es "un proyecto ilusionante", recordando que presidió el primer congreso del PSOE de Andalucía en 1977 en Torremolinos, misma ciudad donde ahora se ha celebrado este XIV cónclave. "Me llena de orgullo y de ilusión y tengo ganas, porque los años no me han quitado el impulso", ha aseverado.