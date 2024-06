Pleno aprueba que Ayuntamiento de Málaga se sume a celebrar el Día Internacional del Orgullo Lgtbi con el rechazo de Vox

MÁLAGA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la moción urgente del PP --con los votos a favor de los 'populares', el PSOE y Con Málaga y en contra de Vox-- con la que el Consistorio manifiesta su compromiso con las asociaciones Lgtbi malagueñas y el trabajo que realizan y se suma a la celebración en la ciudad del 28 de junio, Día del Orgullo Lgtbi.

También ha salido adelante de esta iniciativa condenar todos los discursos y acciones discriminatorios y de odio, provengan desde donde provengan, y se compromete a seguir trabajando de forma transversal para promover la igualdad y la no discriminación del colectivo Lgtbi.

Además de la moción del PP, que pretendía ser institucional pero que no ha sido posible porque Vox no lo ha firmado, también se ha debatido una moción ordinaria del PSOE relativa al Día Internacional del Orgullo, de la que han salido adelante cinco puntos y en contra el resto, al considerar el PP que ya se están haciendo y valorando, por tanto, la gestión.

Durante el debate de la moción, el concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asegurado que la moción que traían "nos habría gustado que fuese institucional, como ha ocurrido con anterioridad", lamentado que no haya podido ser y han sido, finalmente, dos mociones.

"En esencia, venimos a reivindicar lo mismo, la libertad y nuestros derechos", ha dicho y ha añadido que el Día Internacional del Orgullo "aspiramos a continuar siendo un país ejemplar y nos comprometemos a seguir trabajando en virtud del artículo 14 de la Constitución española".

Ha destacado los compromisos desde el Consistorio y ha incidido en que "debemos seguir trabajando" y "garantizando que no existan retrocesos".

Por su parte, el concejal socialista Pablo Orellana ha valorado que España "es uno de los países más inclusivos con el colectivo Lgtbi, gracias a que desde 2005 llevamos aprobando legislación siempre desde gobiernos liderados por el PSOE y siempre de la mano de referentes del colectivo".

No obstante, ha lamentado que "los derechos del colectivo Lgtbi están en el punto de mira de una corriente reaccionaria entre la que se encuentra el partido Vox, cuya homofobia y transfobia están claramente demostradas".

Ha rechazado las críticas de Vox sobre los lobby y ha defendido que "nos hemos unido por necesidad para defendernos del odio, para combatir el odio hacia nosotros y nos unimos con un objetivo". "Sí, tenemos un objetivo, no hay una agenda oculta, nuestro objetivo es ser libres e iguales, tener los mismos derechos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, de fiesta y en cualquier calle".

"Buscáis invisibilizarnos y, por eso, desde Vox no queréis que colguemos la bandera arcoíris de edificios públicos; por eso decís que es nuestra sexualidad, en nuestra casa y nuestra cama; por eso censuráis libros, películas y obras de teatro en las que se muestra cualquier realidad distinta a la de la heteronormatividad", ha continuado, preguntando qué viene después, si "derogar nuestras leyes, que lo lleváis en vuestro programa; prohibir que se registren a nuestros hijos y a nuestras hijas en el registro civil, como pasa en Italia...".

Ha añadido que "la Constitución no es suficiente, no mientan". "Hacen falta leyes Lgtbi para protegernos y en definitiva desde el PSOE traemos esta moción para no dar ni un paso atrás de nuestros derechos y libertades", ha concluido.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que los "avances no son irreversibles" y "se pueden dar circunstancias políticas, coyunturales, históricas, en los que derechos que parecían incuestionables, deberían ser incuestionables, pueden ponerse en cuestionamiento por determinadas actitudes y posicionamientos políticos".

Por ello, ha subrayado que es "importante reflexionar, pensar y exponer públicamente cuáles son los principios y los valores que son innegociables en términos políticos" y "aquí es donde PP tiene que dar unas cuentas explicaciones", ya que "aquí puede hacer gala de la defensa de los derechos Lgtbi, pero al mismo tiempo están pactando con una fuerza política que está haciendo justamente una marcha atrás en derechos y libertades que parecían incuestionables".

VOX

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha comenzado su intervención manifestando que "este grupo municipal nunca ha manifestado ni por activa ni por pasiva intención alguna de retraer o de censurar derecho alguno de ningún ciudadano por razón de su ideología, de su raza o sexo".

"Creemos y defendemos activamente nuestra Constitución y, en particular, creemos y defendemos lo contenido en el artículo 14" donde "precisamente se consagra como derecho fundamental la no discriminación".

Entre otros, sobre la bandera, se ha preguntado, "¿por qué las banderas que están colgadas, por ejemplo, en esta institución no le representan? ¿Qué tiene de malo la bandera de Málaga que representa a todos los malagueños sin tener en cuenta su orientación sexual? ¿O la bandera de Andalucía o de España?". "Estas banderas sí son inclusivas de todos y cada uno de los aquí presentes, al menos es lo que este grupo municipal entiende", ha señalado.

"Lo cierto es que son iguales al resto de los ciudadanos, pero aceptarlo, consagrarlo, les despojaría de una herramienta política, de una herramienta ideológica que les es muy útil", ha continuado y ha añadido, por otro lado, que "los intentos de enfrentar a hombres, a mujeres, a empresarios, a trabajadores, a homosexuales, a heterosexuales, a abuelos, a nietos, a madrileños y a catalanes parten siempre de aquellos a los que les interesa azuzar el enfrentamiento entre los españoles para criminalizar el pasado y debilitar el proyecto común entre los españoles, independientemente, de su orientación sexual".

En segundo turno, Cantos ha valorado que estén de acuerdo en "lo esencial" que "es el respeto y es la igualdad entre las personas". "Somos una sociedad moderna, hemos avanzado mucho en una democracia con una corta vida, con muchísima intensidad, y las políticas del PP van a seguir siendo siempre por la inclusión y por la igualdad", ha concluido. Por su parte, Orellana ha dicho que sabe que "enfrente tengo aliados y aliadas", pero ha reprochado que las políticas Lgtbi en el Consistorio "van al relentín, no son suficientes" y "eso es su responsabilidad".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, la moción urgente de Vox sobre los espacios comunitarios y zonas verdes en la zona de Carretera de Cádiz ha salido adelante; al igual que ha sido aprobada la iniciativa sobre el apoyo a la asociación Nuestro Corazón por Bandera y a los miembros de los Cuerpos y Seguridad del Estado y sus familias y la de medidas de mejora, actuaciones de planificación y obras en los centros industriales de la ciudad.

En la sesión se ha debatido, a instancias del PP, la moción relativa a la Junta de los Caminos en Puerto de la Torre, que ha sido aprobada; al igual que la relacionada con el servicio de Correos.

Por su parte, la moción de Con Málaga sobre financiación adecuada a la UMA y el rechazo a la transferencia de recursos públicos a las universidades privadas no ha salido adelante; mientras que la de medidas para el impulso de una FP gratuita, universal y de calidad en Andalucía dos puntos han salido adelante y otros dos no. Por último, la moción del PSOE relativa "los recortes" en la plantilla en los centros sanitarios públicos no ha sido aprobada.