El Pleno aprueba instar a Renfe a restituir los servicios eliminados en líneas de Cercanías de la provincia de Málaga

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves sendas mociones del PP y Cs sobre el Cercanías. En concreto, ha salido adelante la moción de los 'populares' en la que instan a Renfe a restituir los servicios eliminados en las líneas de Cercanías de la provincia y a anunciar públicamente la fecha en la que se compromete a hacerlo.

También ha sido aprobado pedir que el Gobierno central aplique una reducción de precios o sistema de descuentos en los abonos de los Cercanías durante el tiempo que persistan los recortes en las frecuencias, del mismo modo que se ha hecho en Valencia; además han instado a Renfe a incluir a Málaga "de forma prioritaria" en su planificación para la implantación de una línea de alta velocidad a bajo coste que comunique Madrid con la capital de la Costa del Sol.

También ha salido adelante, aunque ha contado con enmiendas, otra moción del grupo Ciudadanos sobre "la falta de soluciones al recorte de servicios en los trenes de Cercanías Málaga".

Durante el debate, el concejal del PP Luis Verde ha incidido en la "necesidad" de presentar la moción urgente, porque "es una realidad que sufren" los ciudadanos. También ha agradecido la postura del voto de todos los partidos y ha valorado el anuncio del restablecimiento de parte del servicio, pero "hay que ser tajantes a la hora de pedir que todas las líneas vuelvan a la normalidad".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, también ha incidido en que lo prioritario es recuperar el servicio y ha celebrado que los grupos cierren filas sobre el mejor cercanías posible en la ciudad.

El concejal del PSOE Jorque Quero ha recordado que su grupo ha "mantenido la misma postura frente al Cercanías", incidiendo que sea "el mejor para Málaga". "Nos congratulamos; de acuerdo en mejorar el servicio y seguir trabajando para tener el mejor servicio", ha dicho.

La portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha señalado que desde su grupo van a seguir defendiendo el Cercanías como transporte público, sostenible y que garantiza la vertebración del territorio. "Nos alegramos de que todos estemos en esta línea, esperemos que siempre sea así, gobierne quien gobierne", ha abundado.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, también se ha abordado en este pleno la moción urgente del PP sobre el apoyo a los sectores económicos para la recuperación de la crisis de la COVID y a los autónomos, que ha sido aprobada por unanimidad y otra de Cs sobre la modificación del actual sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia, que ha contado con 16 votos a favor y 15 abstenciones.

La portavoz municipal del grupo 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha hablado de la situación "complicada" de sectores del tejido productivo, recordando las herramientas y respuestas dadas por la administraciones como la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, que "ha intentado trabajar con total empatía". En cuanto a las respuestas del Gobierno, ha comparado la diferencia entre países vecinos.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs ha recordado que Málaga lidera los datos de creación de autónomos, insistiendo en la importancia de los autónomos, al tiempo que ha criticado "el castigo" del Ejecutivo central a este colectivo.

El edil de Unidas Podemos Nicolás Sguiglia ha sido crítico con el PP y ha valorado la gestión del Gobierno central "para contener el impacto de la crisis en la economía", como también lo ha defendido la edil del PSOE María del Carmen Sánchez.

BOMBEROS

La situación de los bomberos de la ciudad también ha llegado a la sesión del pleno de este jueves con mociones tanto de Unidas Podemos como del PSOE. En concreto, de la moción urgente de la confluencia de IU y Podemos sí ha salido adelante, entre otros, un plan de inversiones, 122 plazas de nueva creación, acciones en materia de prevención.

Por contra, no ha sido aprobado el iniciar el procedimiento de apertura de expediente informativo, previo al proceso disciplinario, que permita depurar la posible responsabilidad José Cruz Romero; al igual que no ha salido un punto parecido en la del PSOE.

La portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha criticado la "situación de los bomberos" y ha recordado que han pasado cinco años desde el inicio del conflicto que "aún perdura". Ha pedido, por tanto, que el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga "cuente con los recursos suficientes tanto material como humanos para prestar un servicio que garantice seguridad de los malagueños y los bomberos".

También ha criticado que "se ha dedicado --el PP-- a intentar desprestigiar al cuerpo, desmantelar el servicio y echar gasolina al conflicto". "No han solucionado el problema en cinco años", ha advertido.

De igual modo, el concejal del PSOE Salvador Trujillo ha recordado que el conflicto "no es nuevo" y "por desgracia sigue de actualidad", al tiempo que ha lamentado "la falta de recursos, que la huelga dura cinco años, y escándalos en los procesos de selección,". "Este equipo de gobierno antepone otros intereses al del Real Cuerpo de Bomberos y poco o nada le importa su prestigio", ha criticado. "No hay que jugar con el prestigio del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, que sigue de los más altos de España, a pesar del equipo de gobierno".

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha valorado la gestión del equipo de gobierno y el trabajo que se está haciendo. También ha criticado que Macías quiera "añadir nuevos temas al conflicto" para "intentar tenerlo vivo" porque, ha dicho "estamos trabajando" y su final está "cerca". Asimismo, ha explicado y justificado el voto en contra en algunos punto, ya que, ha añadido, algunos puntos ya se han debatido y se está trabajando.

FUNDACIÓN UNICAJA

Por otro lado, la moción urgente sobre "la crisis institucional existente en la Fundación Bancaria Unicaja" de Cs ha salido adelante con cuatro votos a favor y 27 abstenciones.

Losada ha insistido en que en "las últimas semanas son constantes las publicaciones en relación con posibles irregularidades en la Fundación Bancaria Unicaja y, en particular, de su presidente Braulio Medel".

"Se trata de cuestiones trascendentes para la imagen, la confianza y la economía de esta provincia" y ha sostenido que "Málaga es Unicaja y la importancia capital de tener un banco fuerte, acorde con su importancia histórica". La viceportavoz de Unidas Podemos, Remedios Ramos, ha recordado que desde primera hora su grupo ha estado presente y ha dicho compartir los motivos expresados por Losada.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado la abstención, que "no quiere decir que no estemos atentos", y ha aludido a que la moción "no quiero calificarla de imprudente, diría innecesaria", ya que "no la hubiera presentado", abogando por ser "constructivos" y abordarlo y trabajarlo; "nos coordinamos, lealmente". Con este tema, ha abundado, "confiamos en que el estado de derecho tiene mecanismos para aclarar lo que haya que aclarar y esperaremos ese resultado".

De igual modo, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en que Unicaja siga siendo una referencia, defendiendo el papel y liderazgo de Unicaja Banco desde Málaga. "Vamos a seguir defendiendo lo mejor para Málaga", ha incidido, explicando la abstención por "máxima responsabilidad".

Losada, por último, ha defendido que se presente la moción y ha dicho que "es la primera vez que se ha puesto de acuerdo PP y PSOE en algo, fíjese si será necesaria". "Sé que he puesto una situación difícil, sé que es complicada la moción, pero hay que ser valientes y Fundación Unicaja merece una nueva etapa", ha dicho.

Por otro lado, no ha salido adelante una moción sobre sanidad pública ni otra sobre el cambio de modelo urbanístico. Sí ha sido aprobada una sobre el reparto de los fondos Next Generation y otra sobre los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.