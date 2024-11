Pleno aprueba una moción sobre 25N con votos de PP, PSOE y Con Málaga y rechaza la propuesta presentada por Vox

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga no se ha llegado a un acuerdo para presentar una única moción al respecto que se convirtiera en institucional. Por tanto, ha sido aprobada la defendida por el PP, contando también con los votos de PSOE y Con Málaga, y ha sido rechazada la que ha defendido el grupo municipal de Vox, que ha contado con el voto en contra del resto de partidos.

Así, la moción 'popular', que cuenta con el consenso del Consejo Sectorial de las Mujeres y que han apoyado los grupos de izquierdas, consta de seis puntos. Entre otros, ha salido adelante ratificar el compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordar la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como reconoce el especial papel que juegan los ayuntamientos como administraciones más cercanas a la ciudadanía.

También ha salido adelante que el Ayuntamiento de Málaga inste a las distintas instituciones a, en el ámbito de sus respectivas competencias, seguir trabajando para contribuir a la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía del problema estructural que supone la violencia machista para la sociedad en su conjunto, entre otros puntos.

Por su parte, la moción de Vox sobre el 25N consta de 13 puntos, que han sido rechazados. Desde Vox señalan que los puntos, entre otros, buscan "garantizar apoyo y asistencia a todas las víctimas de violencia intrafamiliar", "identificar a los agresores beneficiados por la ley del 'solo sí es sí' y proteger a las mujeres frente a ellos".

También "eliminar las subvenciones a asociaciones vinculadas a la ideología de género que no han dado resultados", así como "luchar contra la discriminación de las mujeres en espacios y deportes ante hombres que se "autoperciben" como mujeres y "perseguir las denuncias falsas, que perjudican a las víctimas reales y saturan el sistema judicial".

DEBATE

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha incidido en que el 25N "es un día que viene marcado en el calendario de manera significativa". Ha recordado que la intención, como se hace de forma habitual, era aprobar una moción institucional que "pusiera en valor la coherencia y unidad" y contar con "una sola voz" en defensa de la eliminación de la violencia contra la mujer.

"No ha podido ser así", ha lamentado, defendiendo que la moción 'popular' está elaborada recogiendo las bases del consenso. "La erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que nos corresponde a toda la sociedad", ha incidido el concejal del PP.

Por su parte, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha asegurado que este es "el único partido que aboga por una visión integral y realista de una lucha contra la violencia machista". "Es el único partido que propone soluciones reales frente a las medidas ideológicas propuestas por la izquierda y apoyadas por el PP", ha agregado.

A su juicio, "lo que tenemos ahora es una serie de políticos que están alimentando un relato ideológico". "No importa el drama, sino el negocio" que "se ha generado en torno a las víctimas violencia de género", ha apuntado.

Ha señalado que "todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la violencia", pero ha discrepado en la forma de combatirla porque, ha dicho, "para combatir la violencia no hay que hablar con feministas fanáticas, hay que hablar con criminólogos, que son los que saben cómo erradicar esa violencia".

"Llevamos 20 años luchando contra esta violencia sin éxito; algo se estará haciendo mal y algo habrá que cambiar", ha concluido, añadiendo que desde "Vox queremos proporcionar y arrojar más sentido común y menos fanatismo".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha iniciado su intervención nombrando a las mujeres asesinadas en Málaga en lo que va de 2024, "asesinadas por ser mujeres". Ha incidido también en que "por ser mujeres, todas las que estamos aquí, usted también --en alusión a la edil de Vox-- hemos estado sometidas a infinitud de situaciones de discriminación" o "hemos sufrido acoso callejero", entre otras situaciones que ha citado.

"Lo que necesitamos frente a la violencia machistas es más feminismo", ha dejado claro, reconociendo que las instituciones "no están llegando a tiempo para todas las mujeres", por lo que hay que revisar la ley, que "se rompa el silencio colectivo que hay" y que se reconozcan todas las víctimas.

"Lo que hace falta es más feminismo, más recursos; gracias al feminismo hay un teléfono 016 al que acudir, un sistema como el Viogén o juzgados especializados en violencia machista", ha añadido, al tiempo que señalado que "tenemos que seguir avanzando".

Por su parte, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha lamentado el discurso "hamburguesa, rápido y poco elaborado" de Vox y ha pedido a Gómez que "abra los ojos de una vez". "Si no fuera por nosotras, por las feminazis socialistas y nuestras leyes de igualdad y de paridad, usted ni yo estaríamos sentadas" aquí, "estaría en su casa", ha dicho, advirtiendo de las "mentiras, que lejos de iluminar a nuestros jóvenes lo que hacen es confundirlos".

En segundo turno, Cantos ha lamentado que Gómez, "siendo mujer haga unas afirmaciones con tanta contundencia". "Esto es más fácil, no quieras para los demás lo que no quieras para ti, no es cuestión de género, es de personas", ha apostillado. Por último, ha incidido en que la moción de Vox "mezclan las cosas".

Por su parte, la concejala de Vox ha subrayado que "no negamos la violencia machista, no mientan", ha pedido, al tiempo que ha rebatido que "las leyes de género no protegen a todas las mujeres", preguntándose "quién está protegiendo aquí a todas las mujeres". "Se ha demostrado la gran mentira del feminismo y la hipocresía de la izquierda", ha dicho.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha vuelto a afear las declaraciones de Vox, a los que acusa de "mentir y usar bulos, inventan datos y lo peor es que su política se basa en un profundo odio a las personas".

"¿Saben lo que hacen las feministas con su machismo, racismo y transfobia?", ha preguntado, para acto seguido romper una hoja. "El feminismo va a seguir alcanzando y conquistando derechos", ha subrayado. También Rodríguez, por parte del PSOE, ha incidido en que "el negacionismo mata y ante el negacionismo más feminismo".

Por último, el concejal delegado de Derechos Sociales ha animado a Vox a "recapacitar" para que el año que viene se pueda tener una moción única de consenso para que "seamos un ejemplo ante la sociedad, como responsables que somos todos". "No es una cuestión de género o político cuando estamos hablando de vida", ha sostenido.

Por su parte, la concejala de Vox ha lamentado que no se haya aceptado la propuesta de su partido con medidas para "proteger realmente a las mujeres". "Vox es la única alternativa", ha concluido.