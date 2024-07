Pleno aprueba pedir a Gobierno mecanismos para fondos europeos para vivienda y rechaza declarar Málaga zona tensionada

MÁLAGA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta cuatro mociones de vivienda, una por cada uno de los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Málaga, se ha debatido en el pleno este jueves. Así, entre otros, ha sido aprobado pedir al Gobierno la activación de mecanismos para optar a fondos europeos destinados a vivienda asequible; mientras que ha sido rechazado que la ciudad se declare zona tensionada.

Durante el debate de las mociones, tres de ellas urgentes --PP, PSOE y Con Málaga--, y una ordinaria --Vox--, la izquierda ha criticado " inacción" del equipo de gobierno y la "falta de valentía" del alcalde, Francisco de la Torre, mientras que el PP ha defendido la gestión.

Entre otros, de la moción del PP ha sido aprobado que el Gobierno active mecanismos "a su alcance para optar a los fondos europeos destinados a al construcción de vivienda asequible anunciados por Ursula Von der Leyen"; así como que "a diferencia de lo que ocurrió con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sufragado con fondos Next Generation, haya una dotación económica ambiciosa y realista para que los municipios puedan cubrir la demanda de vivienda social".

También ha sido aprobada la moción de Vox sobre "la movilización del Patrimonio Municipal del Suelo con el fin de construir más viviendas protegidas". Otra iniciativa de Vox al pleno es en relación con el sector del taxi.

Por contra, han sido rechazas sendas mociones de PSOE y Con Málaga en las que pedían, entre otros, los socialistas declarar a la ciudad como zona tensionada por los precios de vivienda; que el alcalde "se retracte de sus palabras" con las que "afirma que abandonar la ciudad de Málaga 'tiene una importancia relativa'"; e instar al regidor a "estudiar la implantación de una normativa con carácter urgente para prohibir la conversión de locales comerciales en viviendas de uso turístico".

Desde Con Málaga, que tampoco ha salido adelante, pedían, reprobar las declaraciones del regidor y de otros miembros del equipo de gobierno, "restando importancia al grave problema que representa que jóvenes y familias malagueñas deban abandonar la ciudad por no poder acceder a una vivienda a precios asequibles". Además, también las declaraciones de la ministra, Isabel Rodríguez, "presentando la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda como un medio para que la población malagueña pueda 'servir' mejor a los turistas y visitantes".

Un pacto por la vivienda y que el Ayuntamiento considere "grave problema" y lamente que "jóvenes y familias malagueñas deban abandonar su ciudad debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda y se comprometa a adoptar con carácter urgente medidas", son otros puntos que tampoco han salido adelante:

DE LA TORRE: RESPUESTA GLOBAL

El último que ha tomado la palabra en el debate de las mociones ha sido el alcalde, que ha defendido que "hemos hecho cosas y estamos haciendo", además de que "cuando hemos podido tomar medidas en el tema de vivienda turística, las hemos tomado, con efectos inmediatos", mientras que "ustedes --le ha dicho al PSOE-- han tardado seis años en hacer un intento de modificación de la ley" para ver una regulación de las viviendas turísticas.

"Cuando han gobernado la Junta no han hecho absolutamente nada en vivienda", ha advertido, al tiempo que ha reiterado que "hemos hecho 5.300 y vosotros, 60", lo que ha calificado de "inactividad" cuando gobernaban PSOE en la Junta, además de que también ha criticado que socialistas junto con Podemos "el tema de las tecnocasas se lo cargaron".

"Nosotros sí hacemos, y tenemos la autoridad moral" para decirlo, ha defendido, además de valorar la gestión en materia de movilidad, entre otros. "Trabajamos para que nadie tenga que irse de Málaga, porque los datos están ahí, otros no lo han hecho; para que quienes viven en otros municipios puedan trabajar en la capital, o para quienes quieren trasladarse a Málaga, piense también en municipios para vivir, porque si no tuvieran esos municipios, vendrían todos a Málaga".

Ha asegurado que "siempre estamos defendiendo a los malagueños, trabajando para ello, luchando porque tengan puestos de trabajo en Málaga, que es la primera forma de no irse de Málaga". "Nunca ha habido en Málaga las oportunidades de trabajo que hoy hay", ha dicho De la Torre, quien ha subrayado "la acción" del equipo de gobierno y ha dicho que el tema de la vivienda "tiene que ser global, de todas las administraciones" y también con fondos europeos.

En suma, ha defendido, "tenemos legitimidad para hablar en estos términos, porque cuando hemos tenido y tenemos responsabilidad, actuamos. Ustedes han tenido responsabilidades y no lo han hecho. No tienen legitimidad para hablar", ha dicho el alcalde, que ha añadido que se reunirá con quien quiera hablar con él de estos temas "serenamente".

DEBATE

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha insistido en la crisis habitacional y ha advertido a De la Torre que la "burbuja" le "ha estallado en la cara" y "no lo ha querido ni reconocer". Ha afeado las declaraciones del regidor que "le resta una relativa importancia a que los malagueños nos tengamos que ir", lo que ha calificado de "plan predeterminado" por el PP para "normalizar que malagueños se van de Málaga". "Es un éxodo propiciado por el PP de privatizar la ciudad, que el que venga con dinero venga, sino se vaya".

Ha criticado la "inacción" y ha tachado de "insuficiente" lo que hace el equipo de gobierno, lo que ha llevado a la "ley de la jungla, del más fuerte, de la codicia". "Hacen falta propuestas contundentes, si Barcelona puede, nosotros también", ha sostenido, asegurando que "si no quiere cambiar la situación, los malagueños le vamos a decir alto y claro que usted se tiene que ir".

Por último, ha lamentado que De la Torre "no tiene un plan para dar respuesta": "Quien tenga dinero venga a Málaga y quien no se pueda comprar una vivienda, que se vaya", ha criticado, lamentado también que "se expulse" a los malagueños. "Le falta valentía", le ha dicho.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, le ha advertido a De la Torre de lo que "piensan miles de personas" en relación con sus declaraciones, que ha tachado de "vergüenza" y que "muestran profunda indolencia".

También se ha preguntado "para quién es Málaga una ciudad redonda" y ha acusado al regidor de gobernar para "grandes rentistas, para promover un negocio urbanístico y especulativo de la ciudad"; al tiempo que también ha criticado la "inacción": "Para salir del problema de la vivienda lo primero es que usted y PP dejen de gobernar".

Ha afeado que el plan que tiene el PP es "seguir como está pero meterle un plus de maquillaje haciendo unos vídeos" y le ha pedido a De la Torre que "apueste por la economía productiva". "Lleva a la ciudad por una mala senda", ha lamentado, pidiendo "orientar la ciudad a la Málaga que vive y trabaja, no a la que especula, pero no hay nada que esperar del PP".

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha asegurado que la moción que ha presentado el PP es "la respuesta que hay que dar, lo que pide la ciudadanía malagueña a la situación de vivienda".

Además, ha valorado la gestión del equipo de gobierno en materia de vivienda: "Sin quitarle un ápice a la realidad de la necesidad de vivienda, lo que no se puede negar es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo". "Necesitamos fondos europeos estables si queremos dar respuesta a la vivienda de VPO".

"Menos conflictos, menos peleas y más aportar, eso es lo que pedimos en la moción" y ha agregado que "necesitamos apoyo de todas las administraciones y grupos para llevar acabo esta misión", ha concluido.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha recordado que vienen advirtiendo del problema de la vivienda desde que llegaron al Ayuntamiento y afeando gestión llevada a cabo. También ha enumerado medidas que propone Vox.