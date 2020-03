El Pleno de la Diputación de Málaga da el primer paso para adjudicar la nueva gestión del Caminito del Rey

Salado acusa a Adelante Málaga de "salirse del espíritu" del Caminito y destaca el trabajo de la institución para mejorar este paraje

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario y urgente en el ha salido adelante por unanimidad la aprobación inicial del ejercicio de la actividad económica relativa al Caminito del Rey, su centro de recepción y aparcamiento como paso previo a la nueva licitación de la concesión del servicio, que contempla, entre otras medidas, subir el precio de las entradas y el número de visitas diarias.

El diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio

Climático, Cristóbal Ortega, ha destacado la importancia del Caminito del Rey para la provincia de Málaga desde su apertura en el año 2015 y sus efectos en el turismo de interior. Ha indicado que la forma de gestión que se aprobará sobre el mismo, así como por el aparcamiento y el centro de recepción de visitantes será una concesión de servicios, tal y como marca la legislación.

El contrato de concesión será por cinco años, sin prórroga; y se contempla un precio de las entradas de máximo 12 euros --actualmente es de diez-- y un incremento en las visitas diarias, de las 1.100 actuales a entre 1.300 y 1.500 cuando entren en servicio el aparcamiento y el centro de recepción de visitantes. En cuanto al canon a abonar a la Diputación, que será criterio de adjudicación, el importe mínimo previsto es de 100.000 euros, previéndose 350.000 euros.

Ortega ha defendido la memoria económica elaborada por la Diputación, el trabajo de los técnicos y ha incidido en el "revulsivo" que ha supuesto el Caminito para los municipios de su entorno (Ardales, Álora, Valle de Abdalajís y Antequera). Desde su apertura en el año 2015 se han creado más de 500 puestos de trabajo --entre directos e indirectos-- y el impacto económico ha sido de 26 millones de euros.

La propuesta del equipo de gobierno de PP y Cs ha sido aprobada por unanimidad aunque los portavoces del PSOE y Adelante Málaga, José Bernal y Teresa Sánchez, respectivamente, han sido críticos por la urgencia con la que se ha llegado a este pleno.

El socialista José Bernal ha lamentado que se llegue "in extremis" para evitar el cierre del Caminito del Rey por la finalización de la concesión actual. Así, en su intervención, ha destacado la importancia de este paraje natural para la comarca y el conjunto de la provincia y ha esperado que el aumento de ingresos previstos en la próxima concesión revierta en el entorno.

"Viendo la documentación hemos podido observar que se prevén mayores ingresos pero por la subida de las entradas y entiendo porque hay nuevos servicios como el restaurante o la tienda en el centro de recepción. Entendemos por tanto que esos ingresos deben revertir en la mejora del entorno del Caminito", ha dicho.

A su juicio, si la adjudicataria va a ingresar más dinero por la gestión, la Diputación "tiene que recibir más dinero para mejorar el entorno de este atractivo turístico y motor de empleo para los municipios de la comarca".

También ha insistido, al igual que Adelante Málaga, en la necesidad, ya solicitada al equipo de gobierno, de poner en marcha un plan de dinamización económico y turístico, con medidas concretas como mejorar comunicaciones, zonas de sombra y de descanso para los visitantes, etcétera.

ROMPER EL ESPÍRITU DEL CAMINITO

Más dura ha sido la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, quien ha recordado que en marzo de 2019 llevaron una moción a pleno para agilizar los procesos de adjudicación, sabiendo que el contrato de concesión actual concluye este año y no había posibilidad de prórrogas.

También ha lamentado que "no se haya tenido en cuenta a los propietarios" del Caminito, los municipios de Ardales y Álora, que a su juicio son los que deben decidir "libremente el modelo de gestión porque es un bien de su propiedad como ya hicieron en 2015 y quieren repetir".

Sánchez ha incidido en que este año se quiere volver a decidir "sobre un bien que no es de la Diputación", y ha recordado que este año no concluye únicamente el contrato con la empresa actual del Caminito del Rey sino el convenio de la institución provincial con los dos ayuntamientos propietarios del paraje para la cesión del mismo.

"Están haciendo hoy una chapuza y uso chapuza por ser suave", ha sostenido la diputada provincial de Adelante, al tiempo que ha calificado de "barbaridad" que no se haya mostrado esta memoria a los alcaldes o no se les haya informado de la creación de una comisión de estudio "para ver cómo se gestiona; lo veo bastante lamentable".

"No sé si van a decirle a los alcaldes que se tendrán que sentar con ustedes y ver si van a renovar el convenio de cesión a esta Diputación o prevén acorralarlos y decirles o lo tomas o lo dejas. Juegan con la amenaza, con el miedo a miles de personas que dependen del Caminito directa o indirectamente; generando incertidumbre y así dicen o seguimos privatizando o vamos a tener que cerrarlo. Sus prácticas son más del modus operandi de una mafia que de un equipo de gobierno", ha espetado Teresa Sánchez.

Ante esto, Salado le ha retirado la palabra a la diputada, calificando su discurso de "fuera de lugar" y solicitándole que se retractara, a lo que Sánchez ha expuesto que "habla de prácticas pero ustedes deben revisar cómo tratan a los alcaldes".

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente ha considerado que la representante de Adelante "se ha equivocado y ha disparado donde no debía", al tiempo que ha agradecido las aportaciones del PSOE al futuro pliego.

Cristóbal Ortega ha defendido que la comunicación con los alcaldes de municipios del Caminito del Rey es constante, así como con empresas y vecinos: "Nos podemos equivocar, cometer errores, pero la buena fe ha prevalecido".

Ha incidido en que llevan "mucho tiempo" trabajando aunque ha admitido la urgencia: "Es verdad que lo traemos de urgencia pero no queremos problemas y que el Caminito sea lo que es y siga el espíritu, que nació con la unión de administraciones diferentes, de partidos políticos y de una comarca; con esa postura de Adelante se sale de toda esa línea".

"Se pueden hacer críticas pero acusarnos de mafia, de oscurantismo, de trabajar a espaldas de los alcaldes es radicalmente falso y se lo pudo demostrar de mil y una maneras. Que usted se equivoque es un problema porque aquí debería prevalecer la unión del pleno al frente del Caminito", ha finalizado.

Teresa Sánchez ha incidido en que no se habla de qué pasará con los trabajadores actuales y si se subrogarán a la futura adjudicataria o por qué no se "hizo absolutamente nada" con el plan de dinamización solicitado por su formación. No obstante, ha asegurado que no bloquearán "por responsabilidad" la aprobación inicial del ejercicio de la actividad económica relativa al Caminito del Rey.

Para finalizar, el presidente de la Diputación ha lamentado que Sánchez se haya "salido del espíritu del Caminito del Rey" y ha criticado que "falte a la verdad". Salado ha subrayado el trabajo de alcaldes, técnicos y la Corporación pasada y actual por este proyecto: "No lo va a enturbiar", le ha dicho.

Ha subrayado que la institución "no hace negocio" con este paraje sino que "reinvierte y pone dinero de sus presupuestos". También ha aclarado que los términos sobre el canon, las entradas, las visitas se determinarán en el pliego y en la adjudicación del servicio se primará "la bajada del precio de la entrada, aunque supondrá tener menos ingresos; habrá que buscar el equilibrio". Asimismo ha recalcado que habrá nuevos gastos corrientes y se necesitaría más personal con la apertura el centro de recepción de visitantes.