El Pleno de Málaga insta al Gobierno, la Junta y la Diputación a manifestar su apoyo "explícito" al auditorio

Publicado 20/12/2018 14:02:53 CET

Sale adelante trabajar conjuntamente para conseguir una fórmula de inversión de colaboración público-privada

MÁLAGA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad este jueves instar al Gobierno central, la Junta y la Diputación Provincial a manifestar su apoyo "explícito" al proyecto que resultó ganador del concurso internacional convocado en 2007 para construir el auditorio en Málaga, en la zona portuaria de San Andrés.

Además, de la moción urgente del PP también ha salido adelante el instar al Ejecutivo central, regional y la Diputación a que, bajo el formato que estimen de común acuerdo el más adecuado, alcanzar un compromiso para financiar junto al Ayuntamiento la construcción y posterior mantenimiento del auditorio de acuerdo al proyecto que resultó ganador del concurso internacional, de modo que "se saque partido del trabajo realizado durante estos años".

De igual modo, el Pleno ha aprobado, por 23 votos a favor -- PP, Ciudadanos y PSOE-- y seis en contra --Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa, trabajar conjuntamente para conseguir una fórmula de colaboración público-privada de modo que el esfuerzo inversor no recaiga únicamente en las administraciones públicos. Además, tras una enmienda de Ciudadanos, se ha especificado que sea 50-50 entre público y privado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que la moción persigue buscar el apoyo del pleno a este proyecto del auditorio, "la casa de todas las músicas", tal cual fue planteado, ya que, según el regidor, es un equipamiento "útil" y que "es conveniente para la ciudad".

En este punto, se ha referido a los planteamiento de la Junta, cuyo titular de Cultura en funciones, Miguel Ángel Vázquez, defiende que se adapte a los tiempos actuales. Al respecto, De la Torre, ha dicho que "supondría un retraso". Por ello, ha considerado "bueno" el lanzar el mensaje de impulsar el proyecto del auditorio tal cual está planteado tanto al Gobierno central, como a la andaluz, además de a la Diputación Provincial, que tiene "buena disposición" al mismo, según De la Torre.

Ha aludido al hecho de que el equipamiento no es solo para Málaga, también lo es para fuera de la provincia y, además, se trata de un espacio "polivalente" y útil como espacio congresual, entre otros, abogando por buscar la "utilidad" para todo ello y así ayudar a que se equilibren las cuentas.

Ha recordado, asimismo, que otras ciudades cuentan con auditorios, preguntándose "por qué otras ciudades lo tienen y Málaga va con retraso en esto cuando en cultura hemos ido adelante".

En cuanto a la inversión, De la Torre ha incidido en que el proyecto es público, con la colaboración de todas las administraciones pero "cabe el apoyo privado". Eso sí, ha reconocido que será "difícil" el conseguir la mitad de aportación privada, ya que "no hay un solo caso en España que lo haya conseguido, y no sé si en Europa". "No será fácil", ha dicho.

APOYO DE OPOSICIÓN AL PROYECTO

Por su parte, la concejala socialista Lorena Doña ha dicho entender la necesidad de un auditorio: "Lo consideramos un equipamiento musical más que necesario porque la actividad musical necesita crecer en la ciudad si queremos tener una apuesta real por la cultura". "No queda más que ratificar el apoyo a los acuerdos de la iniciativa", ha asegurado la concejala socialista.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha mostrado el apoyo al auditorio, que es "necesario para todo tipo de música". "Esta infraestructura aporta a la ciudad, no solo a la marca Málaga, aporta a la generación cultural local, es un espacio de encuentro y creemos que es necesario", ha dicho, aunque ha defendido que "ese espacio debe ser publico íntegramente". "No cabe la participación privada", ha dicho.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha añadido que la formación naranja ve "con buenos ojos" esta infraestructura", pero ha dicho que no solo puede ser pública. "Creemos que las instituciones públicas a pulmón no pueden hacer estas infraestructuras, ya que hay otras prioritarias que no se están haciendo", ha señalado.

Así, ha remarcado que "no estamos de acuerdo con que instituciones publicas asuman toda la inversión", ya que, a juicio de Carballo, el auditorio es "interesante para la ciudad pero no es prioritario".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, por su parte, ha recordado el apoyo de la coalición de izquierdas a esta iniciativa cultural y las diversas mociones presentadas. "Málaga necesita y merece de ese auditorio de la música", ha defendido, agregando que "lo necesita porque aquí existe demanda, una gran orquesta filarmónica y demanda de espectáculos de la lírica, que no vienen a la ciudad por ausencia de escenario", entre otros.

Además, Zorrilla ha agregado que también existe una "carencia" de este equipamiento, reconociendo que la oferta cultural ha crecido en Málaga, sobre todo en el plano museístico, pero "la música es la gran pata coja de la oferta cultural". "Defendemos el proyecto actual, que plantea un edificio versátil y que Málaga merece", ha dicho, pero ha agregado que no está de acuerdo con la participación privada.

Por último, el concejal no adscrito ha mostrado el apoyo a la moción, aunque también ha dicho no compartir que tenga colaboración público-privada: "Me parece que este proyecto tiene que ser íntegro de la mano de las administraciones públicas", ha concluido.