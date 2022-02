El Pleno de Marbella reclama por unanimidad al Gobierno central que mejore las playas de forma urgente

MARBELLA (MÁLAGA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado este viernes por unanimidad reclamar al Gobierno central que adopte de forma urgente las medidas para garantizar el estado óptimo de las playas del municipio.

La propuesta contempla solicitar al Ejecutivo nacional que agilice los trámites en los proyectos de creación de espigones para estabilizar las playas, cuyo desarrollo se encuentra paralizado, según el gobierno local; y además que, mientras tanto, lleve a cabo de manera inmediata las aportaciones de arena en las zonas del litoral más afectadas por los temporales para que recuperen un estado idóneo de cara a la Semana Santa.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha señalado que se trata de "una cuestión prioritaria para la ciudad, en la que no pretendemos confrontar sino buscar soluciones para que se adopten las medidas oportunas de cara a que nuestros ciudadanos y visitantes disfruten del mejor litoral posible".

"He mantenido numerosas reuniones en Madrid y Málaga e incluso recientemente he podido trasladar personalmente la cuestión al secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y al subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Javier Salas", ha señalado la regidora, quien ha señalado que "estamos ante un asunto de tal calibre que he planteado la colaboración del Ayuntamiento para sacar adelante proyectos que consideramos imprescindibles".

En este sentido, ha recordado que "los espigones de San Pedro Alcántara ya serían una realidad sino fuera por unas alegaciones que han retrotraído el expediente" y que también "tendríamos ya licitado el proyecto de Marbella si se hubiera emitido el informe medioambiental".

La regidora ha avanzado, en esta línea, que por parte del Ayuntamiento "nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para trasladarles que tenemos elaborado y en Contratación el proyecto de regeneración de la playa de La Venus, una iniciativa que no entraba en la prioridad del Gobierno y que nosotros sí la entendemos como tal".

En este punto, "vamos a aportar arena desde el municipio, pero también necesitamos que lo haga el Gobierno de la Nación", ha indicado Muñoz, quien ha recalcado que "siempre vamos a poner todos los recursos y esfuerzos para ir de la mano del Ejecutivo central con el objetivo de tener nuestras playas en el mejor estado posible".

OPOSICIÓN

Por su parte, el PSOE ha criticado que el equipo de gobierno haya votado en contra de establecer ayudas para los comercios y pymes afectados por diferentes obras impulsadas por el Ayuntamiento. El portavoz socialista, José Bernal, ha lamentado "el discurso absolutamente clasista realizado por los populares que se han referido a los comerciantes como subvencionados".

"Se trata de una argumentación indigna de un representante público", ha apuntado el edil del PSOE, que ha indicado que, durante dos años, las pymes han sufrido las consecuencias del coronavirus y ahora ven que, "sin ni siquiera consensuar los tiempos, comienzan obras tanto en la zona de Francisco Norte, como en la calle Doha sin ningún tipo de apoyo municipal que ayude a paliar esta situación".

Por otro lado, el Pleno ha iniciado la tramitación para la concesión de los títulos de Ciudadanos Honorarios 2022. En el capítulo de reconocimientos, también se ha dado luz verde a la asignación de una rotonda, en las confluencias de las calles José Meliá, Ramón Gómez de la Serna y Roy Boston, a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y se ha aprobado la modificación del nombre de la plaza, en la intersección de la Travesía Huerta de los Cristales, Rodrigo de Triana y Conquistador Aguirre, por el de Auxi Tapia, actriz, profesora y directora de teatro, fallecida hace tres años, "que ha dejado una enorme huella en nuestra ciudad", ha valorado la regidora.

En otro orden, se ha acordado de manera institucional iniciar el procedimiento para el hermanamiento entre San Pedro Alcántara y Arenas de San Pedro, municipio de Ávila. De esta forma, se constituirá un comité en el que estarán representados todos los grupos políticos y se trasladará al Ayuntamiento de la localidad abulense el acuerdo plenario para incoar el expediente, tras el cual se elaborará el programa de actos para celebrar la relación institucional.