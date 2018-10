Plusvalías y exigir responsabilidades políticas por infracciones urbanísticas, centra pleno de Ayuntamiento de Málaga

Publicado 26/09/2018 15:27:09 CET

Las plusvalías y exigir responsabilidades políticas, entre ellas, la dimisión de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, así como el cese del gerente de la Gerencia de Urbanismo, José Cardador; además de censurar la actuación del alcalde, Francisco de la Torre, por la "inacción" en relación con los expedientes de infracciones urbanísticas centrarán el pleno en el Ayuntamiento de Málaga.

Así, IU Málaga para la Gente ha presentado una moción urgente en la que exigen responsabilidades políticas por el citado caso después de las acusaciones de "injerencia política" de dos exjefes de Urbanismo y también tras conocerse que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por grupo de Ciudadanos.

Esto será la antesala al pleno extraordinario, que comenzará sobre las 18.00 horas, también sobre urbanismo y en la que tiene previsto comparecer el alcalde. El portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, ha criticado que este caso de infracciones urbanísticas caducadas o prescritas "es un tema grave y el más escandaloso en el periodo de gobierno del PP".

A juicio del edil de IU, "la ética política exige dimisiones, aunque no haya delitos", insistiendo en que "los hechos relatados son intolerables en un representante político". "Deben de dimitir por la ética de la función política, dignidad de sus cargos y respeto a la ciudadanía". Al respecto, el alcalde ha dejado claro que no van a apoyar "en absoluto" esta cuestión, volviendo a defender el trabajo de los ediles y de urbanismo, que "se ha hecho dentro de la legalidad" y "los tribunales lo han dejado claro".

De igual modo, Zorrilla ha señalado que el grupo municipal ha presentado una denuncia ante Fiscalía en la que "vamos más allá de la que ha presentado Cs" porque "queremos que se investigue más" casos, además de por otros aspectos que "no toca" la presentada por la formación naranja.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha afeado que el pleno extraordinario coincida con el ordinario acusando al alcalde de crear "una cortina de humo". Además, ha exigido al regidor que "dé la cara" y "no se esconda", además de que acuerde el cese de los responsables de Urbanismo y Porras ante las presuntas irregularidades vividas en el organismo.

De igual modo, ha defendido en que se acuerde en pleno llevar el caso a la Fiscalía, ya que así "tiene más entidad", incidiendo, no obstante, en que "lo importante es que se investigue".

También la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha dicho que están preparando una denuncia a Fiscalía o, incluso, al juzgado "ya que entendemos que hay cuestiones más allá de lo que se dijo en la comisión, que es muy serio". Asimismo, ha agregado que han pedido de nuevo la comparecencia del alcalde al margen del pleno extraordinario convocado.

También el líder municipal de Cs y el viceportavoz, Juan Cassá y Alejandro Carballo, han anunciado que el grupo se abstendrá a la hora de votar exigir la dimisión de los ediles del PP y ha incidido en que ahora, una vez abiertas diligencias tras presentar denuncia su grupo, hay que dejar que la justicia trabaje y luego tomarán decisiones.

De la Torre, por su parte, ha defendido el trabajo desarrollado por urbanismo y también la transparencia del equipo de gobierno, que ha sido "colaborador". Ha agregado que, en este caso, sin terminar la comisión de investigación, teniendo una de transparencia, y "olvidándose de las sentencias que existen toman una postura política que rechazamos", volviendo a criticar la moción de IU, que "me parece fuera de lugar".

Además, De la Torre ha criticado "el cierto interés mediático" de crear la comisión de investigación, asegurando que se trata de hacer "una acción política para desgastar al equipo de gobierno, pero no hay materia para desgastarlo". Por último, también De la Torre ha dicho que "nosotros facilitaremos" a la Fiscalía toda la información y "trataremos de dar toda la información posible para que tenga una visión lo más completa y amplia posible".

PLUSVALÍAS

Por otro lado, la moción urgente del PSOE, según ha presentado su portavoz municipal, Daniel Pérez, es sobre las plusvalías por herencia en la ciudad de Málaga, recordando que han defendido "siempre" que los impuestos "son necesarios pero si se aplican con criterios de progresividad y equidad", por ello se ha mostrado partidario de estudiar las modificaciones planteadas por, entre otros, Málaga para la Gente.

Asimismo, ha dicho estar dispuesto a negociar con alcalde "para no mantener un impuesto que es una injusticia", ha agregado. "Exijo al alcalde que dé la cara y no se esconda", ha afirmado, reiterando el compromiso del PSOE de que Málaga sea "una ciudad libre de plusvalías". Por ello, ha pedido al edil de Economía, Carlos Conde, que convoque la comisión extraordinaria "para aprobar las alegaciones del PSOE". De igual modo, en la moción urgente también piden la creación de una oficina de reclamación de cobros abusivos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, que defiende quitar al máximo legal las plusvalías por herencia, ha incidido en que el alcalde "no quiere dejar de sacarle el dinero de los bolsillos a los malagueños" con "un impuesto injusto", recomendando al regidor que "copie" al alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Salado.

Ha dejado claro que Cs, socio de investidura del PP, irá "hasta las máximas consecuencias" con su postura y ha dicho al equipo de gobierno que son quienes "tienen que mover ficha", recordando a De la Torre que no tiene mayoría absoluta y tiene que negociar, aunque "parece que no lo ha entendido; no quiere negociar ni cumplir con Cs".

El alcalde, por su parte, ha recordado al PSOE y Cs que no están de acuerdo con ese planteamiento, añadiendo que "parece lo más lógico el carácter progresivo, que favorece al que tiene menos, no por igual a todos". "Hacerlo progresivamente tiene un sentido más social", ha insistido, recordando también el desequilibrio presupuestario si se llevara a cabo este planteamiento de PSOE.

Asimismo, ha anunciado en relación con la aprobación de ordenanzas fiscales que hay un "periodo de reflexión" interna para hacer "las cosas lo más operativas posibles", pero "de aquí a mañana debe estar el tema despejado", aunque no ha adelantado nada al respecto.

Por otro lado, el portavoz de Málaga para la Gente ha mostrado "diferencias" con el grupo del PSOE y Cs. Así, ha abogado por eliminar el requisito de la convivencia y también que se incluya la progresividad y la capacidad económica de los herederos. En parecidos términos se ha referido la portavoz de Málaga Ahora que ha incidido en que primero se debe eliminar el criterio de convivencia. "La postura del PSOE es de máximos", ha dicho, aludiendo, de nuevo a la progresividad.

Por otro lado, sobre plusvalías también el edil no adscrito Juan José Espinosa lleva una moción para que el Ayuntamiento modifique los umbrales de valor catastral para bienes inmuebles urbanos a los que se aplica el tipo diferenciado de IBI, hasta dos millones para los usos de espectáculos y hasta los tres millones para los usos de ocio y hostelería.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, el PP lleva como mociones urgentes la relativa a la utilización de la MA-22 para pruebas deportivas y otra sobre los accesos a Campanillas y el PTA, entre ellas, prolongar el metro hasta esa zona. El PSOE, además, defenderá una iniciativa en relación con la prostitución y otra sobre los accesos al aeropuerto y la movilidad sostenibles. Málaga Ahora, asimismo, lleva como moción urgente una en la que critica las "deficiencias" en los colegios malagueños y como ordinaria, entre otros, una sobre la tasa turística.

Cs, por su parte, lleva como moción urgente finalizar el contrato de Limasa III, asegurando el regidor, en ese sentido, que "coincidimos en que debe finalizar ya", pero "es un tema complejo".