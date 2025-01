Poesía y jazz se dan la mano el martes en el primer recital del año de la OFM en el Auditorio del Museo Picasso Málaga

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Museo Picasso Málaga (MPM) será el escenario el próximo martes, 14 de enero, de una nueva entrega del XVIII Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), en esta ocasión con un ensamble de jazz basado en los textos poéticos de Solange Sand.

La velada contará con la participación de tres artistas: los músicos Raquel Pelayo (voz y piano) y Ángel San Bartolomé (trompeta y fliscorno), y también con la poeta Solange Sand, según han informado desde la pinacoteca.

El recital comenzará, como suele ser habitual, a las 19.00 horas. Las entradas, con una tarifa única de 12 euros, están disponibles en las taquillas y en la web www.museopicassomalaga.org, han señalado a través de un comunicado.

El Auditorio Christine Ruiz-Picasso acogerá este concierto, maridaje entre el jazz y la poesía, que lleva el título 'La música acaricia el alma y propicia la palabra' y que constará con dos partes.

La primera parte contará con una pieza tradicional (Dear Old Stockholm), así como otras de Richard Beirach (Leaving), Roy Hargrove (Strasbourg/St. Denis), Jimmy Van Heusen (Polka Dots and Moonbeams), Arthur Schwartz/Howard Dietz (Alone Together) y Raquel Pelayo Torres (Kiara). En cuanto a los poemas, se incluyen títulos como 'Aria de ternura' y 'Volverán las noches'.

En la segunda parte, el ensamble de jazz tocará piezas de Raquel Pelayo Torres (Nola), Miles Davis (Blue in Green), Victor Young/Wayne King/Egbert Van Alstyne/Haven Gillespie (Beautiful Love), Victor Young/Ned Washington (My Foolish Heart), Bill Evans/Karen Gallinger (We Will Meet Again) y Roy Hargrove (Crazy Race, en versión de Miles Davis); con poemas como 'El vino también llora', 'Te nombraré Libera' y 'La música salva'.