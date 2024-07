La 'popular' Marian Fernández, nueva alcaldesa de Carratraca (Málaga) tras prosperar la moción de censura

CARRATRACA (MÁLAGA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marian Fernández ha sido proclamada este jueves nueva alcaldesa del municipio malagueño de Carratraca tras prosperar la moción de censura presentada por el PP y la que fuera la única edil del PSOE en la localidad, que ha sido expulsada del grupo municipal socialista, contra el alcalde de IU, Antonio Sepúlveda.

En los comicios de mayo de 2023, los 'populares' lograron tres ediles, los mismos que IU, quedándose a 13 votos de esta fuerza política, mientras que el PSOE obtuvo un único representante. IU, por tanto, gobernaba en minoría.

Fernández, que ya fue alcaldesa del municipio entre los años 2011 y 2015, ha destacado que "hoy se abre una nueva etapa de ilusión en Carratraca". "Gobernaremos para todos, dejando atrás la crispación, el sectarismo y las mentiras", ha afirmado.

Así, acompañada del coordinador general del PP malagueño, Cristóbal Ortega, ha expresado su apuesta para que Carratraca "salga del inmovilismo y la parálisis, tras años de desidia y abandono que hacen que nuestro pueblo esté estancado".

Frente a esto, ha añadido, "queremos un municipio vivo, dinámico, con presente y futuro", incidiendo en que "nuestro pueblo tendrá un gobierno para todos, que avance y siga la senda de crecimiento y prosperidad de pueblos vecinos como Pizarra, Coín o Alhaurín de la Torre".

Así, la nueva regidora, proclamada en un tenso debate de la moción de censura, ha lamentado que los gobiernos anteriores "no han sido capaces de fomentar el empleo, ni de dinamizar el potencial turístico ni el atractivo histórico de Carratraca" y ha apuntado que "trabajaremos para recuperar el tiempo perdido y nos volcaremos para que nuestro pueblo esté donde merece".

En este punto, Fernández ha criticado "los actos vandálicos, las pintadas y el acoso sufrido en redes sociales" tras hacerse pública la moción de censura, marco en el que ha recordado que los vecinos expresaron sus "ganas de cambio en las urnas, cuando las dos fuerzas más votadas obtuvimos tres concejales y escasos 13 votos de diferencia". "Esas situaciones no representan ni a mi pueblo, ni a su gente", ha dicho.

Por último, la alcaldesa electa ha manifestado que "nos encontrarán trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y para que Carratraca vuelva a ser uno de los municipios de referencia en la comarca del Guadalhorce y en la provincia".

IU

Por su parte, el hasta ahora regidor, Antonio Sepúlveda, ha dicho que "dejaré de ser alcalde, nada he traído y nada me llevo". "Lo único que traía era mucha ilusión por trabajar por mi pueblo", ha continuado, al tiempo que ha dicho que "me voy de la Alcaldía pero no del Ayuntamiento".

"Mi oposición va a ser constructiva, de construir por mi pueblo, de hacer cosas positivas por mi pueblo, no de poner palitos en las ruedas, palitos en las ruedas se pondrán cuando haya que ponerlos y denunciar se denunciará cuando haya que denunciar", ha dicho.

Por último, ha mostrado agradecimiento por el apoyo a todos: "Continuamos para adelante. No estaré en el sillón de arriba pero sí estaré en el sillón de abajo", ha señalado.

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, tras el pleno en el que se ha aprobado la moción de censura en Carratraca, ha dicho que "hoy el PP ha perdido las elecciones municipales de 2027 en Carratraca".

"Hoy ha sido un mal día para el pueblo de Carratraca. Se ha consumado el pacto del PP con una tránsfuga. Ha quedado claro que el PP está dispuesto a todo, hasta aliarse con una tránsfuga para arrebatar una alcaldía a Izquierda Unida".

Por último, ha afirmado que "el pueblo de Carratraca va a seguir contando con un equipo formidable de personas trabajadoras y honestas, encabezado por Antonio Sepúlveda, que seguirá trabajando con el mismo compromiso por los servicios públicos, la igualdad y el interés general de Carratraca".