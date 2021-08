El PP afirma que Vox "se equivoca de enemigo" y acusa al Gobierno de "esconder la cabeza y no dar respuesta" a las CCAA

MÁLAGA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Málaga, Pablo Montesinos, ha considerado que Vox, formación que ha tachado de "salvajada" el certificado COVID que será necesario desde este jueves, 5 de agosto, en Andalucía para acceder al interior de locales de ocio nocturno, "se está equivocando de enemigo".

Además, ha defendido el trabajo de las comunidades autónomas 'populares' para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 ante un Gobierno central "que esconde la cabeza y no da respuesta" a los gobiernos regionales.

"Lo que están haciendo las comunidades autónomas, la andaluza, y el resto, es en el marco de sus competencias hacerlo lo mejor posible para luchar contra el virus y salvaguardar la recuperación económica", ha defendido Montesinos al ser preguntado en Málaga por las palabras de dirigentes de Vox.

A juicio del 'popular', el problema "no es la Junta de Andalucía, que está haciendo lo que tiene que hacer, sino el Gobierno de España". "Lo que no puede haber es 17 soluciones distintas, un gobierno que ante problemas esconde la cabeza y no da respuesta a los gobiernos autonómicos", ha criticado.

Al respecto, ha incidido en que las comunidades autónomas quieren "seguridad jurídica" y ha defendido una ley de pandemias: "El presidente del PP, Pablo Casado, se lo ha planteado en las Cortes Generales y en La Moncloa. ¿Por qué no tenemos esa ley? Simple y llanamente porque lo ha propuesto el PP. El Consejo de Estado, con destacados dirigentes del PSOE, ha dicho que habría que elaborar esta ley y nuestra mano sigue tendida".

Para el vicesecretario de Comunicación del PP, en España "no puede haber 17 soluciones distintas" y ha reiterado que el problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez "está desaparecido".

"No coordina, no se pone al frente del timón cuando los españoles lo necesitan y la Junta de Andalucía y los gobiernos del PP están haciéndolo lo mejor que pueden el trabajo para salir de esta crisis sanitaria y económica", ha finalizado Pablo Montesinos.