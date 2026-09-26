El PP de Álora (Málaga) renueva su dirección local con José Antonio Gutiérrez como presidente

El PP de Álora renueva su dirección local con José Antonio Gutiérrez como presidente y Margarita Martín como secretaria general - PP MÁLAGA

ÁLORA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de la localidad malagueña de Álora ha designado esta semana a José Antonio Gutiérrez como nuevo presidente de la formación local en el marco de un congreso extraordinario en el que Margarita Martín ha sido nombrada secretaria general.

El encuentro, que ha contado con la participación del coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega; el vicesecretario de Territorial, Francisco Oblaré, alcaldes de la comarca como Félix Lozano, de Pizarra, además de miembros de las ejecutivas del PP de otros municipios como Cártama y Alozaina.

Gutiérrez ha expresado que se trata de una nueva etapa "ilusionante", marcada por nuevos proyectos, ideas y un equipo que aúna experiencia y ganas de seguir trabajando para que Álora avance y se suba al tren de progreso de las grandes ciudades de la provincia, gobernadas por el PP, contribuyendo así al avance del Guadalhorce".

Desde el PP valoran en un comunicado que esta cita congresual se celebra "con el objetivo de reforzar la estructura local del partido y ponerse al servicio de los aloreños para construir, entre todos, un municipio moderno, innovador y a la altura de una comarca líder como es la del Guadalhorce".

"Renovamos la estructura del PP de Álora con el firme compromiso de revertir la situación de un Ayuntamiento socialista agotado, que ha dejado de responder a las necesidades y expectativas de sus vecinos. Por eso, damos un paso al frente para ofrecer una alternativa renovada, preparada y cercana", ha subrayado.

En este sentido, Gutiérrez ha expresado que afronta esta nueva responsabilidad con "ilusión, compromiso y trabajo; y con el firme propósito de seguir dando lo mejor de sí mismo por Álora".