El PP en el Ayuntamiento de Málaga critica la "campaña de fango y desinformación" sobre Smassa y valora la gestión

MÁLAGA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal 'popular' ha presentado una moción para su debate en el pleno extraordinario, a petición del PSOE, sobre la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) y en la que valoran la gestión desde que el PP llegó a la Alcaldía, y lamentan que la imagen de la misma se pueda ver "perjudicada por una campaña de desinformación y fango".

Así lo ha señalado la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, que ha anunciado que con la moción se incide en recordar "la historia de la Smassa desde que el Partido Popular llegó al gobierno de esta ciudad en el año 1995".

Al respecto, ha incidido en que "solo así, con datos objetivos, es posible combatir la desinformación promovida por aquellos que quieren empañar la gestión de la empresa y de su personal", ya que "no hay que olvidar que también afecta a su plantilla y de forma injusta la sombra de la duda que se está generando". A su juicio, "se hace con la única finalidad de ganar entero en una batalla que es absolutamente política".

La edil ha afirmado que "los casos judiciales abiertos, que en ningún caso están relacionados con la corrupción, deben de solventarse en el ámbito judicial y es necesario poner en valor la gestión municipal de la Smassa desde 1995".

Ha recordado que esa gestión "no está exenta de dificultades" y, como dato, ha apuntado que "en ese año la empresa estaba endeudada, no tenía viabilidad y además sólo se habían construido tres aparcamientos; y los datos a día de hoy es que hay 49 aparcamientos soterrados construidos, no existen deudas y es un modelo de éxito a nivel local y nacional".

En concreto, entre las propuestas que plantea el grupo municipal en la moción están que el Ayuntamiento reconozca la gestión llevada a cabo por los sucesivos equipos de Gobierno desde el año 1995, "cuando la empresa estaba abocada a la disolución debido a una deuda equivalente a más de tres millones de euros y se logró asegurar la viabilidad de la misma y blindar la prestación de un servicio público que ha permitido, entre otras cosas, la puesta a disposición de la ciudadanía de 49 aparcamientos públicos con un total de 13.480 plazas".

El segundo de los acuerdos es que el Ayuntamiento lamenta que la imagen de la empresa municipal Smassa "se pueda ver perjudicada por una campaña de desinformación y fango, con prácticas tóxicas inimaginables hace años, que contribuyen a perpetuar las mentiras más groseras e imponerlas frente al debate respetuoso y racional basado en evidencias".

También que el Ayuntamiento se compromete a seguir dando cuenta a la ciudadanía "con absoluta transparencia de todas aquellas cuestiones que afecten a la empresa Smassa, como al resto de sus áreas, distritos y sociedades, haciéndolo compatible con el respeto al poder judicial".

Por último, la moción del PP en su cuarto punto precisas que el Ayuntamiento de Málaga "lamenta que el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, haya tenido acceso a la declaración realizada en sede de la Policía Nacional por la concejala delegada de Movilidad, con carácter previo a que su grupo se haya personado en la causa abierta, y advierte de la gravedad de estos hechos". Así, para el PP por "higiene democrática es necesario que Pérez aclare, con la misma transparencia que solicita al equipo de gobierno, cómo ha conseguido acceder a esa información que no tiene carácter público".

SMASSA

En el texto de la moción, el PP hace un histórico de la citada empresa, que data de 1985. "A día de hoy y fruto de la gestión que han llevado a cabo los diferentes equipos de Gobierno del PP desde 1995 en adelante, la ciudad cuenta con casi 50 aparcamientos que suman 13.304 plazas de coches y 176 para motos", han destacado, al tiempo que precisan que "desde 1995 hasta la fecha, se han acometido tres planes de aparcamientos para residentes", que se suman a los de La Alcazaba (2001), Carlos de Haya, Cruz del Humilladero, Camas, Andalucía y Cervantes, en régimen de rotación.

"En total, la ciudad cuenta a día de hoy con 49 aparcamientos subterráneos: cuando el PSOE gobernaba en la ciudad se emplearon diez años para hacer tres aparcamientos a los que luego se sumaron 46 párkings realizados con gobiernos del Partido Popular a lo largo de 29 años (desde 1995 en adelante)".

Han valorado, además, que "la construcción de estos aparcamientos ha venido acompañada en gran parte de las ocasiones, de la renovación urbana de la superficie". "Es innegable el éxito que esta fórmula de gestión ha cosechado en estos años, si bien es cierto, que ha habido aparcamientos, como es el caso del de Pío Baroja --el último en finalizarse-- cuya construcción se ha encontrado con todo tipo de obstáculos", añaden.

PÍO BAROJA

Respecto de Pío Baroja, han recordado cómo se llevo a cabo y han señalado que las obras de este aparcamiento "han tenido, como la mayoría de las obras de este calado, imprevistos que han obligado a modificar el presupuesto inicial". "La causa principal no ha sido otra que la revisión de precios, aprobada por el propio Gobierno central, ocasionada por la subida de los costes debido al inicio de la guerra en Ucrania y el consiguiente desabastecimiento de ciertas materias primas", han afirmado.

Además, han añadido que "a ello se suman algunas modificaciones del proyecto constructivo original para implantar necesarias mejoras respecto del original, así como para implantar nuevas metodologías de trabajo que minimizaban las molestias a vecinos, colegio y comerciantes". Además, añaden, "el encarecimiento estuvo motivado por la necesidad de compra de los suelos de la planta -3 a la Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 475.000 euros, de acuerdo al criterio técnico en vigor".

Han lamentado que "a las dificultades con las que se ha encontrado este aparcamiento se ha sumado una campaña de descrédito impulsada desde el Grupo Municipal Socialista cuyo interés no era otro que mantener parada la obra durante meses para que se produjese la "tormenta perfecta" de la que poder obtener rédito político".

En la moción, el PP asegura que "más allá de las incidencias registradas en esta obra, como en tantas obras realizadas bajo gobiernos de otros signos políticos, todo el dinero que se ha invertido en la obra ha ido a parar a la obra y es allí donde está".

De igual modo, han valorado que pese a "la pandemia, guerras, boticots de oposición y otras tantas vicisitudes" el aparcamiento, que "se ha encontrado con el freno del PSOE siempre que ha podido", es "una realidad".

"Ya sea por inoperancia o mala voluntad, si algo queda claro es que el PSOE no quería que este aparcamiento público se realizase, sino que deseaba que fuese un fracaso", advierten en la moción los 'populares'.

Por otro lado, también valoran que "Smassa está a día de hoy entre las mejores empresas públicas de aparcamientos de España y se sitúa a la vanguardia", al tiempo que han recordado las iniciativas previstas y que la sociedad se encuentra inmersa en un proceso de cambio del modo gestor.

Por último, insisten en que los casos judiciales abiertos --por presunto acoso laboral y presunta falsificación de documento público-- "deben solventarse en el ámbito del poder judicial, que es al que competen, y en ningún caso están relacionadas con corrupción como se ha apuntado interesada y torticeramente por parte de la oposición".

Además, han dejado claro que la empresa "ha actuado con total transparencia en todo momento" y ha emitido comunicados públicos en los que se ha venido informando. "Es reprobable la utilización de este asunto por parte de la oposición y llamativo que todo valga para algunos grupos políticos", han concluido.