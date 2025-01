PP en Ayuntamiento de Málaga defiende gestión en materia de vivienda y oposición advierte de situación "insostenible"

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vivienda ha centrado el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde durante el mismo el equipo de gobierno del PP ha defendido la gestión en esa materia, cuyo problema, señalan, se debe "afrontar desde todas las administraciones, aunque no todas hayan remado ni remen por igual"; frente a la visión de la oposición, que advierte del problema "insostenible" en la ciudad y exige medidas. "Málaga está ante su gran reto, que es el de volver a ser un hogar para muchos", avisan.

Precisamente, De la Torre, tras su primer turno donde ha hecho varios anuncios, entre ellos, un "plan de choque" sobre vivienda con diversas medidas, ha respondido a la oposición volviendo a incidir en las acciones "potentes" anunciadas este martes sobre vivienda. Además, ha rechazado las críticas y ha pedido que sean "rigurosos" y buscar "soluciones realmente prácticas y posibles".

De igual modo, ha dicho que "sumar colaboración pública-privada no es facilitar especulación, lo necesitamos para dar respuesta al gran desafío" de la vivienda y ha sostenido que "necesitamos promotores que trabajen, que sepan hacer las cosas, que se sumen a la acción pública".

"Vayamos todos con ambición y con ilusión trabajando por la Málaga, que es continuidad de la que se ha hecho en estos años y que tiene, para mí, un futuro increíble en todos los planos y facilitando siempre una calidad en los servicios públicos de la cual nos sentimos plenamente orgullosos", ha sostenido.

Por su parte, la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha dejado claro que "es un orgullo y un honor dejarnos la piel trabajando por esta ciudad". "Así lo vamos a seguir haciendo. No les quepa la menor duda", ha sostenido, al tiempo que también ha valorado que los dados datos "refuerzan el modelo de éxito de esta ciudad".

"Este equipo de gobierno trabaja para que hoy la ciudad esté donde está. Creímos y creemos en ella. El primero el alcalde, que es el artífice de la enorme transformación de nuestra ciudad en los últimos 25 años", ha señalado.

Ha reconocido, no obstante, que Málaga tiene "problemas, necesidades, retos y desafíos" y "trabajamos cada día para hacerles frente". Ha hablado del problema de la vivienda, que "tenemos que afrontarlo desde todas las administraciones", pero "lo que absolutamente nadie puede dudar es del esfuerzo ímprobo que viene haciendo el Ayuntamiento en promoción y construcción de vivienda pública, no ahora, sino desde hace más de 20 años".

"El PP en este Ayuntamiento de Málaga va a seguir dedicando todo el tiempo, esfuerzo y recursos posibles a este reto", ha dicho Pérez de Siles, quien ha confiado en "no hacerlo solos y en contar con el resto de administraciones", pidiendo a la izquierda, entre otros, instar al Gobierno "a modificar la nefasta ley estatal de vivienda". "Hay que aportar recursos, incorporar vivienda pública al mercado: la intervención no es la solución como estamos evidenciando", ha apostillado.

Por otro lado, ha valorado que el equipo de gobierno "cumple" y "seguimos y seguiremos avanzando en lo que Málaga necesita". También ha criticado que "la silla del Gobierno de España en todo lo que la provincia de Málaga demanda y necesita siga vacía".

Asimismo, ha tendido la mano "a todos los grupos políticos "para que seamos capaces de dialogar, de negociar, de llegar a grandes acuerdos y consensos, por y para Málaga, una ciudad que tiene por delante un futuro no sólo esperanzador, sino brillante".

Por último, ha dicho que "lo que guía al grupo 'popular', a mis compañeros del equipo de gobierno, es precisamente esto: la importancia de lo cotidiano", ha asegurado.

PSOE: "MÁLAGA ESTÁ ANTE SU GRAN RETO"

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que Málaga está "ante su gran reto", como es "volver a ser un hogar". Ha hablado de la "gran crisis habitacional" de la ciudad, donde "la vivienda no es un derecho, es una condena al endeudamiento, a la precariedad y al desarraigo".

"Málaga se ha convertido en una ciudad que aparece en los ránkings internacionales, pero desaparece de la vida de quienes la construyeron", ha afeado, preguntando al regidor "qué clase de éxito es este".

También ha pedido al alcalde poner coto a las viviendas turísticas y le ha criticado por permitir "que el suelo de Málaga sea un tablero de juego para unos pocos y un terreno prohibido para sus vecinos".

Así, ha criticado que "no se puede gobernar para los especuladores mientras miles de familias no tienen acceso a una vivienda digna", ha advertido. Además, ha acusado al equipo de gobierno de "abandonar" a sus vecinos y ha lamentado, además, "el abandono" de la Junta, frente "al compromiso" del Gobierno central.

"No queremos una Málaga de escaparates. Queremos una Málaga para vivirla, para compartirla, para que nadie tenga que marcharse", ha dicho Pérez, que ha añadido que los barrios "se sienten abandonados". "Málaga brilla en los ránkings, pero se apaga en sus barrios", ha reiterado y ha recordado, "frente a este modelo de ciudad excluyente", la que "construimos los socialistas".

Por último, ha señalado que "el precio que estamos pagando por esta mayoría absoluta del PP no es solo injusto, es irreversible", pero se está a tiempo de que Málaga pueda recuperar "su esencia, su corazón".

VOX: "EXIGIMOS SOLUCIONES REALES"

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que "es momento de priorizar a los ciudadanos y sus necesidades" y ha incidido en la vivienda: "Si hay un problema que define, sintetiza y concreta, por encima de cualquier otro, la falta de visión de futuro, la falta de gestión y la política cortoplacista del equipo de gobierno sobre nuestra ciudad, ese es la vivienda", ha dicho.

"Miles de ciudadanos nos piden medidas claras y eficaces para evitar la injusticia de tener que abandonar la ciudad donde nacieron, crecieron y quieren construir su futuro", ha dicho y ha dejado claro al alcalde que "éste es un problema que afecta directamente a todos". "No todos los factores que inciden en esta crisis son responsabilidad del gobierno local, pero muchos sí lo son", ha agregado.

A su juicio, "el actual gobierno central y el equipo local han adoptado políticas que, lejos de solucionar el problema, lo han agravado". En este punto, ha puesto como ejemplo Buenos Aires, donde "el gobierno liderado por Milei derogó la ley de vivienda, garantizó seguridad jurídica y fomentó la inversión". "Esto demuestra que políticas basadas en la libertad y en la confianza generan resultados reales", ha abundado.

"Sin suelo, no hay viviendas. Y sin viviendas, no hay esperanza para las familias que quieren quedarse en su ciudad", ha señalado el edil, que ha dicho necesitar que el Ayuntamiento "asuma su responsabilidad" y ha exigido "soluciones reales". Ha advertido de que "la situación es insostenible". "Málaga no puede esperar más. Málaga necesita un liderazgo real", ha indicado Alcázar.

CON MÁLAGA: "DE LA TORRE HA PERDIDO LA CREDIBILIDAD"

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado el "discurso triunfalista" de De la Torre: "Todas las propuestas que usted ha puesto sobre la mesa no permiten atender la emergencia. La emergencia es aquí, ahora", ha afirmado.

Es más, ha criticado el modelo del alcalde sobre la vivienda, del que ha dicho está "ideado para servir, atender y facilitar los intereses del negocio privado de las élites. Para ponerles mesa y mantel, mientras para las vecinas de los barrios les llega solo las migajas".

Ha avisado al regidor de que "ha perdido la credibilidad, la gente ya no le cree". "Sigue, erre que erre, instalado en vender el éxito de su modelo, el milagro malagueño, cuando el único milagro que se espera en Málaga es poder llegar a fin de mes. Frente a la Málaga para especular que usted representa, queremos una Málaga para vivir", ha señalado, al tiempo que ha dejado claro que "Málaga ha despertado".