El PP critica a la Junta por "incumplir su promesa" de construir los juzgados en Torrox

Publicado 15/06/2018 15:00:53 CET

TORROX (MÁLAGA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha calificado este viernes de "bochornoso" que el PSOE al frente de la Junta de Andalucía "lleve casi 30 años incumpliendo su promesa para la creación de una nueva sede judicial en el municipio malagueño de Torrox, la cual presta servicio a 60.000 vecinos de la Axarquía, cifra que supera con creces las 100.000 personas durante los periodos estivales".

Así lo ha expuesto junto al presidente local y alcalde del municipio, Óscar Medina, alertando de que "los años continúan pasando y el Gobierno andaluz sigue sin hacer nada, ocupando un edificio que fue cedido de manera temporal hace casi tres décadas por el Consistorio y que, a todas luces, incumple su propia normativa de accesibilidad, además de acumular múltiples deficiencias", ha criticado.

"El PSOE deja en la estacada no sólo a los vecinos de Torrox y los municipios que pertenecen a este partido judicial, sino que desoye las quejas de funcionarios, abogados, jueces, procuradores y usuarios, que acuden cada día a un edificio del siglo XIX con humedades y sin espacio suficiente para realizar un trabajo digno", ha criticado.

La diputada popular ha manifestado que "tampoco entendemos cómo el PSOE de Torrox es cómplice de esta situación y no demanda a la Junta que mejore estas instalaciones, tal y como vienen prometiendo desde hace décadas", apuntando que "no puede ser que una persona con discapacidad no pueda acceder a los juzgados; es una aberración que no se cumpla la normativa", ha insistido.

España, que ha valorado "el gran trabajo que está realizando el alcalde de Torrox para mejorar el municipio", ha especificado que, "si bien el PSOE es responsable de esta inacción crónica, Ciudadanos está siendo su cómplice al permitir numerosos incumplimientos como éste", ha incidido.

Por su parte, el presidente del PP de Torrox y regidor del municipio ha señalado que "la Junta lleva casi tres décadas ocupando un edificio que el Consistorio cedió en su día y que podría alzarse como una gran sede cultural para uso y disfrute de los vecinos", alegando que "las competencias en materia de Justicia son exclusivas del Gobierno andaluz, que engaña a los ciudadanos diciendo que imparte justicia del siglo XXI cuando lo hace en un edificio del siglo XIX".

En este sentido, ha lamentado que "el inmueble, de 1863, además de estar rodeado de escaleras, presenta humedades, goteras, falta de espacio y hacinamiento que sufren los profesionales que trabajan aquí", indicando que "es demencial que los ciudadanos con los impuestos más altos del país, como somos los andaluces, tengamos que soportar cómo la Junta incumple la Ley".

"La Administración andaluza se salta todos los protocolos básicos, de manera que una víctima de violencia de género tiene que compartir espacio con su agresor, al tiempo que se toman declaraciones en la calle a personas con movilidad reducida", ha explicado, reivindicando igualmente que "disponemos de dos juzgados cuando deberíamos contar con cuatro, tal y como se había comprometido la Junta".

Medina, que ha tachado la instalación de un pequeño ascensor en el interior del edificio como "un parche", ha señalado que "la plaza está rodeada por una treintena de escalones, insalvables para muchas personas a las que el Gobierno andaluz discrimina", recordando que "la pinza de PSOE y C's frenó la última iniciativa del PP en el Parlamento andaluz para instar a la Junta a construir unos nuevos juzgados".

"Esta denuncia del Partido Popular se suma a la que vienen realizando los funcionarios y el propio Colegio de Abogados, que ya ha anunciado que va a demandar al Gobierno andaluz por incumplir la normativa en múltiples ámbitos, como la accesibilidad, el urbanístico o de prevención de riesgos laborales", ha concluido.