PP dice que es "escandaloso" que Gobierno "apruebe 1.100 millones para infraestructuras en Cataluña e ignore" a Málaga

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha calificado de "absolutamente vergonzoso y escandaloso" que el Gobierno de Pedro Sánchez siga "regando con miles de millones" a Cataluña mientras "ignora y dilata la respuesta a las grandes necesidades de movilidad" de Málaga.

Así, ha criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado este pasado martes más de 1.100 millones de euros para inversiones en infraestructuras en Cataluña, como los 710 millones para mejorar las carreteras catalanas, o la tramitación por vía de urgencia de una subvención de 486 millones entre 2024 y 2026 para inversiones en los Rodalies (Cercanías de Cataluña) "y en la provincia de Málaga día tras día los malagueños sufren averías, retrasos o atascos sin que el Gobierno haga absolutamente nada".

"No es de recibo que Málaga, que crece a más de 20.000 residentes nuevos cada año, que está en permanente crecimiento en tejido empresarial, en número de altas en la Seguridad Social, lo cual denota un dinamismo económico que influye en la densidad del tráfico; esté reclamando inversiones y proyectos para mejorar a corto, medio y largo plazo la movilidad y la respuesta sean mesas de trabajo en vez de inversiones", ha expuesto.

Navarro se ha preguntado qué explicación pueden dar el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el PSOE de Málaga "a los miles de malagueños que sufrimos los atascos todas las mañanas, que estamos condenados a ser los últimos de la cola en esas inversiones desde que Pedro Sánchez es presidente mientras a otros territorios como Cataluña se les premia con estas inversiones a cambio del apoyo que le tienen que prestar los partidos nacionalistas a Sánchez para mantenerse en el poder".

"Málaga no se merece este trato y los malagueños merecen sobre todo una explicación por este agravio cada vez mayor y que cada vez nos separa más de otras zonas de España con las que podríamos estar compitiendo en igualdad de oportunidades y no lo hacemos porque esa igualdad se la carga Pedro Sánchez con ejemplos como estas inversiones que va a dedicar a Cataluña y no a Málaga o a Andalucía", ha lamentado la presidenta del PP malagueño.

En este sentido, ha criticado que Sánchez "no ha movido un dedo en estos seis años por mejorar las infraestructuras de la provincia de Málaga pese a liderar el crecimiento de población en España", y ha insistido en que el PSOE de Málaga "debe decir si piensa hacer o decir algo para defender los intereses de los malagueños".

"Nosotros vamos a seguir alzando la voz porque no es de recibo que los malagueños sufran el colapso de las carreteras y las averías de los trenes de Cercanías mientras en otros territorios se invierten miles de millones para contentar a los socios independentistas de Sánchez", ha incidido.

Así, ha subrayado que el Gobierno "no atiende las demandas de movilidad de la provincia de Málaga e incluso las negaba hasta hace unos meses" y ha recordado que no fue hasta el pasado mes de julio cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se sentó con los alcaldes y alcaldesas y con la Junta de Andalucía para avanzar en soluciones a la movilidad "que se siguen dilatando puesto que la primera la reunión de trabajo prevista no será hasta el 28 de noviembre".

En este punto, ha esperado que el Gobierno de España acuda a dicha cita "con soluciones claras y con medidas de aplicación inminente", ya que, lo contrario, ha expuesto, "evidenciará que no tiene ninguna voluntad política de mejorar la movilidad en la provincia de Málaga y en el eje Mediterráneo andaluz".

"Sólo esperamos que esa reunión no sea para acallarnos porque no lo van a conseguir. Vamos a seguir defendiendo medidas inmediatas porque nuestras necesidades son urgentes y más allá de estudios hay que actuar para solucionar los problemas de movilidad actuales, sabiendo que el tren de la costa tardará más en llegar", ha insistido.

Por tanto, Navarro ha vuelto a reclamar la bonificación del peaje de la AP-7 "por justicia" y ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya la aplica en otros territorios, como la AP-9 gallega, donde se bonifica el 50% de su precio; o en la propia AP-7 a su paso por Alicante, suspendida desde este verano y que se ha ampliado hasta febrero de 2025".

Igual sucede, ha añadido, con otras necesidades como la mejora de los accesos desde la A-7 y la AP-7 para una mayor permeabilidad del tráfico y habilitar terceros carriles en puntos absolutamente estrangulados como el tramo Puerto Banús-San Pedro Alcántara y desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital malagueña.

"Es evidente que se puede hacer porque lo está aplicando en otros territorios y no entendemos que no escuche el clamor de Málaga. No entendemos que no se atienda ni se den soluciones a problemas reales de movilidad que lamentablemente sufrimos a diario y lo peor es que el PSOE de Málaga permanezca absolutamente callado, mirando para otro lado y sin alzar la voz ni reclamar lo que Málaga necesita", ha concluido.