El PP en Diputación pide al Gobierno nuevos planes y ayudas para autónomos ante la crisis derivada del COVID-19

El PP en la Diputación de Málaga solicitará al Gobierno nuevos planes y ayudas para el colectivo de autónomos ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, además de instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a suspender la nueva subida de la cuota debido al impacto que ha ocasionado en estos trabajadores la segunda ola de contagios.

A la nueva subida de la cuota, ya prevista pero que se ha realizado en plena segunda ola, hay que sumar el fin de la moratoria ofrecida por el Gobierno para los pagos mayo, junio y julio, que permitió a los autónomos no tener que hacer frente al desembolso de sus cotizaciones durante seis meses.

"No es baladí recordar que actualmente 1,5 millones de autónomos facturan un 60 por ciento menos y que 500.000 siguen abocados actualmente a cobrar la prestación por cese", indica el PP en una moción consultada por Europa Press, en la que recuerda que cualquier subida, "por nimia que sea no solo produce un efecto descorazonador en el colectivo si no que puede suponer el palo final en la rueda que les haga arrojar la toalla".

Según precisan los 'populares', en momentos excepcionales "se deben tomar medidas excepcionales y que los autónomos empiecen 2021 con un nuevo sablazo es un palo". "No podemos permitir que un colectivo tan importante se sienta olvidado por sus dirigentes", apostillan.

En la moción sostienen que ahora mismo se sabe el número de autónomos que van empezar el próximo año, "pero no los que lo terminarán y es responsabilidad de todos los poderes públicos realizar, todos los esfuerzos que sean necesarios para paliar la grave situación que está atravesando este colectivo".

Según datos de la Seguridad Social, a 30 de octubre, España cuenta con 3.266.427 personas afiliadas al RETA de las cuales 121.295 están en la provincia. Málaga es la quinta de España con más trabajadores autónomos y la primera de Andalucía.

JÓVENES

En otra moción, los 'populares' reclaman también al Gobierno un paquete de medidas concretas dirigidas a los jóvenes, "los más castigados por los ERTE actualmente y los más desamparados ante la finalización de los mismos, siendo los más expuestos al despido".

Por ello, solicita al Ejecutivo de Sánchez que ejecute "un plan urgente de actuación para paliar una situación que previsiblemente se verá agravada a lo largo de los próximos meses".

El PP recuerda que el Gobierno central publicó hace varios meses, a través del Instituto de la Juventud (INJUVE), que el paro juvenil ha crecido durante la crisis derivada del COVID-19 más del doble que el desempleo general, "un dato alarmante ante el que el Ejecutivo no ha adoptado ni una sola medida".

"España se sitúa a la cabeza del desempleo en Europa, con una tasa del 15,6%, los datos más preocupantes que se desprenden de la estadística es que la tasa de paro juvenil en nuestro país continuó aumentando, al situarse en el 40,8% --en el mes de abril era del 39,1%--", precisan en otra moción que se llevará al pleno del martes.

El panorama, añaden desde el PP, "es desolador: niveles de paro terribles, un sistema educativo con serias deficiencias y un mercado de la vivienda hostil". "Esta situación es inaceptable en sí misma, y alarmante porque rompe uno de los motores del vínculo afectivo con la democracia: el ascenso social, el bienestar y las expectativas", exponen.

Por último, lamentan que este escenario "tan grave no ocupa un lugar prominente en la agenda del actual Gobierno de España", al tiempo que exigen que se trabaje "por el futuro de los jóvenes, generando oportunidades que se traduzcan en la creación de empleo a corto y medio plazo".