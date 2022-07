El PP-A exige al Gobierno de Sánchez que "tome en serio y tenga en cuenta" a Andalucía "igual que a otras comunidades"

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "tome en serio y tenga en cuenta" a Andalucía, "al igual que hace con tras comunidades autónomas".

En Fuengirola (Málaga), donde ha inaugurado la Escuela de Verano del PP de Málaga, junto a la secretaria general de la formación en la provincia, Patricia Navarro; el dirigente 'popular' andaluz ha aludido a la reunión de este jueves entre los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y de Andalucía, Juanma Moreno, a la que este acudió "con toda la humildad, con 86 propuestas; lamentablemente muchas son las mismas que ya se llevaron y que el Gobierno ni siquiera ha escuchado, ni se ha planteado ni ha querido dialogar por Andalucía".

Así, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Andalucía permite que la comunidad autónoma "tenga relaciones bilaterales con el Gobierno de España a nivel Estado"; "eso que hace Sánchez con Cataluña, eso que hace permanentemente con gobiernos independentistas, eso queremos que haga con Andalucía, que nos escuche, que sepa cuáles son las reclamaciones de Andalucía".

Repullo se ha detenido en la propuesta de un fondo transitorio de nivelación dotado de 1.731 millones a repartir entre Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha que ayude a paliar el déficit de financiación que tienen esas cuatro comunidades con el actual sistema. De ese fondo de nivelación, 824 millones corresponderían a la comunidad andaluza.

En este punto, el coordinador general del PP-A se ha preguntado qué hace la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "esa ministra andaluza que parece que no conoce y que no quiere a Andalucía, que no ha puesto en marcha ni una sola pieza de ese gran puzle que tiene que ser la ley de financiación autonómica".

"No solo vamos a pelear para que se ponga en marcha ese fondo sino para que a Andalucía se la tome en serio y en cuenta, al igual que a otras comunidades autónomas", ha insistido, al tiempo que ha exigido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar esa ley de financiación autonómica para toda España "y esencial para el futuro de Andalucía".

Pero también ha incidido Antonio Repullo en la puesta en marcha de relaciones bilaterales que permite el Estatuto de Andalucía con el Gobierno de España. Igualmente, ha defendido la "cogobernanza real" del Ejecutivo andaluz con diputaciones y ayuntamientos "sin pedir el carné de afiliación a ninguno".

Ha reclamado el dirigente del PP andaluz que el Gobierno de España "ayude con el agua, base de la riqueza, de la economía, de la sociedad" y ha aludido a que "llama poderosamente la atención que el 70% de las cuencas hídricas --en Andalucía-- corresponden al Gobierno de España y en ellas se ha gastado en el último año nueve millones". Frente a ello ha situado a la Junta de Andalucía, con el 30% de las cuencas y "ha gastado 145 millones de euros".

"No vamos a parar de reclamar a un gobierno que practica la injusticia contra Andalucía y los andaluces", ha advertido Antonio Repullo, quien ha reclamado también que se "paralice" la aplicación de una "injusta" Política Agraria Común (PAC), que va a "azotar a la agricultura y la ganadería". En este punto, ha criticado que se "vuelve a castigar a un sector estratégico y a municipios cuya economía se basa en la agricultura y la ganadería".

Por todo ello, ha defendido la importancia de la "igualdad de trato" a Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas españolas: "Insistiremos para que sea una realidad con el Gobierno de España y es importante un partido fuerte que respalde no solo las políticas de la Junta y de nuestro presidente sino que sea el conducto de las reclamaciones de nuestros ayuntamientos y vecinos para dar soluciones".