El PP pide a alcaldes de PSOE que se sumen a la protesta por el acuerdo Hacienda-FEMP

Montesinos señala que el alcalde de Málaga está en la línea del partido de que el Real Decreto "no es bueno" para los ayuntamientos

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha informado de que su formación ha iniciado conversaciones con otras formaciones políticas contra el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el uso del dinero del superávit de los ayuntamientos y ha incidido en que es un acuerdo "malo" para los municipios, al tiempo que ha solicitado a alcaldes del PSOE que se sumen a la ofensiva de protesta anunciada por el PP a nivel nacional.

"Esto va de defender los ahorros de los vecinos, no de colores políticos", ha sostenido Montesinos en rueda de prensa en Málaga, donde ha insistido en que el ahorro de los ayuntamientos "tiene que ir para ayudar a los que peor lo están pasando y eso quienes lo saben gestionar son los alcaldes".

Montesinos ha defendido que ese dinero "tiene que estar en los ayuntamientos y no ir a parar a manos del Gobierno del despilfarro para no sabemos muy bien hacer qué con los ahorros de los vecinos" y ha reiterado que esta reclamación del PP "no va de colores políticos y no es algo partidista del PP contra el PSOE sino que va de defender los ahorros de los vecinos, de defender el interés general".

Por tanto, ha emplazado a los alcaldes de toda España a sumarse a la ofensiva de los 'populares' "en defensa del municipalismo y de los ayuntamientos". De hecho, ha pedido a los dirigentes del PSOE "que digan en público lo que dicen en privado, que no quieren este plan del Gobierno sino gestionar sus propios ahorros".

Este pasado lunes, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, anunció movilizaciones en agosto y septiembre de los cargos municipales de su partido contra la "traición" y el "latrocinio" que, a su juicio, ha promovido el Gobierno de Pedro Sánchez a los ahorros municipales.

ALCALDE DE MÁLAGA

En este sentido, cuestionado por la postura del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha señalado este martes en diario SUR que el acuerdo era "muy mejorable" al tiempo que ha pedido "pensar en los ciudadanos y meditar" la negativa de su partido al acuerdo entre Hacienda y la FEMP, Montesinos se ha remitido a la reunión de este lunes de los alcaldes del PP en España con González Terol y donde no hubo voces disonantes.

Así, ha aludido a ese encuentro, "en el que estuvo Paco de la Torre y de allí salió un mensaje muy claro: este Real Decreto no es bueno". Además, ha agregado que este mismo martes González Terol ha hablado con el regidor malagueño "y de ahí ha salido esa misma postura, que ese Real Decreto no es bueno para los vecinos y de ahí la ofensiva a nivel nacional del partido en defensa del municipalismo".

"González Terol está capitaneando la estrategia, defendiendo el interés general de todos los vecinos y estamos entre todos intentando parar los pies a un gobierno que no está a la altura de las circunstancias", ha sostenido el portavoz nacional del PP.

En este punto, ha vuelto a acusar al Ejecutivo de PSOE y Podemos de "intentar robar los ahorros de los vecinos y ahí está todo el PP en la defensa a ultranza del interés general". "Esta es una bandera que no va de colores políticos y por eso nuestro emplazamiento a otras fuerzas políticas y a otros representantes que también lo piensan", ha apostillado.

De hecho, ha recordado que el acuerdo en la FEMP contó con los únicos votos a favor del PSOE y se produjo un empate que se resolvió con el voto de calidad del presidente de la institución supramunicipal, el socialista Abel Caballero. "Hay muchos dirigentes del PSOE que critican la posición del Gobierno de España y por eso emplazamos a que digan en público lo que dicen en privado", ha concluido.