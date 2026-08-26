El PP llama a los malagueños a mostrar su solidaridad con Ceuta "ante la falta de sensibilidad y abandono del Gobierno"

Archivo - La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha llamado este miércoles a los malagueños a mostrar su solidaridad con Ceuta "ante la grave situación que atraviesa la ciudad autónoma y frente a la falta de sensibilidad y el abandono del Gobierno socialista de Sánchez, que no ha puesto todos los medios a disposición para que los ceutíes se sientan respaldados".

Del Cid ha anunciado que los alcaldes del Partido Popular de la provincia se sumarán a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha llamado a los 8.132 ayuntamientos españoles a celebrar concentraciones pacíficas el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20,00 horas, ante los consistorios "como muestra de respaldo a los ceutíes y ha reclamado al Gobierno de España una actuación ágil y eficiente ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma".

"Los malagueños no vamos a mirar hacia otro lado mientras algunos dirigentes políticos, que deberían haber demostrado sensibilidad y actuar para que la grave crisis por la que está atravesando la ciudad hermana de Ceuta se hubieran puesto todos los medios a disposición", ha afirmado en un comunicado Del Cid.

La dirigente 'popular' ha reivindicado a Ceuta como una "ciudad hermana" de Málaga y ha lamentado que "haya responsables políticos, incluso en la propia provincia, que no parezcan entender ese vínculo ni la necesidad de arropar a sus vecinos en un momento de especial dificultad".

"Nos vamos a concentrar de forma pacífica para que los ceutíes sientan nuestro aliento, nuestro apoyo, para que sientan nuestra solidaridad y que nunca les vamos a abandonar", ha subrayado Del Cid.

Desde el PP de Málaga se ha censurado que "hayan tenido que pasar 26 días desde que el presidente ceutí, Juan Vivas, reclamó un mando único para que el Gobierno de Sánchez terminara adoptando esta medida y declarando la situación de interés para la Seguridad Nacional, pese a la urgencia de una crisis que desde finales de julio mantiene a los ceutíes sometidos a una enorme presión".

La formación provincial ha criticado además que el Ejecutivo socialista "sólo haya acertado cuando ha rectificado y asumido medidas que el Partido Popular venía reclamando desde el inicio de la crisis, como la activación de los instrumentos previstos en la Ley de Seguridad Nacional y la creación de un mando único".

Para el PP de Málaga, la reacción del Gobierno "llega tarde ante una población que lleva semanas sufriendo las consecuencias de la falta de liderazgo y coordinación".

Del Cid ha advertido de que "Málaga no puede dar la espalda al pueblo ceutí mientras atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente", y ha reivindicado que el PP de Málaga "va a estar a su lado, exigiendo a quienes tienen responsabilidades de gobierno que estén a la altura y actúen con todos los medios a su alcance".