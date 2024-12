El PP de Málaga advierte a Puente: “Málaga no entenderá un nuevo giro de 180 grados con el tren litoral”

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha advertido este domingo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "ni Málaga ni los malagueños entenderían un nuevo giro de 180 grados en la postura del Gobierno con el proyecto del tren litoral", y ha cuestionado el "optimismo" del dirigente socialista "cuando apenas ha comprometido un millón de euros para impulsar esta necesaria infraestructura".

Carmona ha afirmado en una nota que el Gobierno de España se ha mantenido en su "negativa explícita" al proyecto hasta julio, con el "rechazo reiterado" del secretario de Estado y del propio ministro, "quien hasta hace poco afirmaba que no entraba en los planes del Ejecutivo y que no había un solo papel sobre el que avanzar, toda vez que descartaba extender la línea de Cercanías por no resultar competitivo", ha subrayado, afeando a los socialistas malagueños Daniel Pérez y Javier Salas que "reforzaran esta postura".

"Han pasado en pocos meses de decir que no hay papeles a afirmar que tendrán el trazado despejado en un año", ha explicado el dirigente 'popular', subrayando que "el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada en seis años por mejorar la movilidad de la provincia; hemos visto cómo las inversiones se iban para otros territorios, por lo que este anuncio nos parece, cuanto menos, cuestionable".

En esta línea, ha incidido en que "los malagueños no nos vamos a contentar con promesas y un millón de euros para estudios del tren litoral cuando en Cataluña se aprueban 1.100 millones de euros para el Rodalíes", señalando que "este agravio se extiende al peaje de la Costa del Sol, para el que anuncian un millón de euros y una ayuda de ocho céntimos por usuario frente a los 81,6 millones para la gallega AP-9".

Por último, Carmona ha reclamado al Gobierno de España que impulse, con inversiones y proyectos reales, las actuaciones necesarias que la provincia necesita a corto y medio plazo, a su juicio, en materia de movilidad "tras seis años de abandono inversor".

Así, ha apuntado el "colapso" de la A-7 desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital, así como desde Puerto Banús hasta San Pedro; las mejoras necesarias de "manera urgente" en los accesos y enlaces de la A-7 en El Palo, Cerrado de Calderón y El Limonar en la capital; así como en Rincón de la Victoria, Torremolinos, Benalmádena, Marbella y Estepona, además de "revertir el deterioro" de la red ferroviaria de la provincia y poner fin al "escandaloso agravio" con el peaje de la Costa del Sol, "el más caro por kilómetro de España".