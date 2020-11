PP de Málaga no entiende "deriva de PSOE intentando insultar" a personas en función de "a qué colegio lleven" a hijos

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha dicho no entender "la deriva que está llevando el PSOE de Málaga, rozando el ridículo, menospreciando a las personas, e intentando, además, insultarlas en función de qué colegio llevan a sus hijos", después de que el senador malagueño Miguel Ángel Heredia generara polémica por un mensaje en redes sociales sobre la educación con dinero público.

Carmona ha advertido de que "al final, están siendo el hazme reír de toda España", lamentando que "en vez de pedir disculpas y decir 'me he equivocado, no debí hablar de ese tema insultando a los padres o los niños que van a los colegios concertados en la provincia de Málaga', insisten en esa estrategia equivocada de continuar en esa escalda de insultos" y "ya no a un partido político, si no a los ciudadanos que libremente llevan a sus niños a un colegio concertado en la provincia de Málaga".

En este punto, se ha preguntado "cómo es posible que el PSOE sea tan miope de no ver que entre esos miles, miles y miles de padres hay muchos votantes socialistas a los que han abandonado, insultado, menospreciado".

"Sinceramente, el único que de verdad debía ser calificado con esa nominación de pijo es aquel que estudió en un colegio privado, que lleva a sus hijos a colegios concertados y que, además, los insulta de manera grave como ha hecho", ha concluido.