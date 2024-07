El PP de Málaga pide que administraciones se sumen para ampliar dotación de viviendas disponibles

Carmona advierte del "efecto contrario" que ha provocado la ley de vivienda y dice que el Gobierno es "quien más tiene que empujar"



MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha asegurado que la vivienda es "un problema, nosotros lo decimos continuamente" y ha pedido "que las administraciones se sumen para intentar ampliar la dotación de viviendas disponibles para los malagueños".

"Es decir, viviendas que podrían ser en muchos casos para viviendas más asequibles, las antiguas VPO o viviendas de renta libre que, evidentemente, necesitamos", ha señalado Carmona, quien ha dicho que no niegan que el tema de la vivienda "es un problema", pero ha criticado a "aquellos que cada vez que han legislado han hecho lo contrario a lo que decían que pretendían hacer".

Carmona, en rueda de prensa y tras ser cuestionado por las manifestación del 29J, ha dicho respetar "absolutamente todas las manifestaciones, y más cuando congregan a muchas personas que manifiestan su opinión sobre un problema real, existente; es decir, el problema de la vivienda es un problema real".

Ha añadido que "creemos que la solución no debe venir por alguna de las cuestiones que plantean algunos de los que se han manifestado el sábado", refiriéndose, en concreto, al PSOE o "al Partido Podemos, Sumar, Comunista o como quieran ellos definirse".

DEFIENDE GESTIÓN DE GOBIERNOS DE PP

En primer lugar, ha continuado, "tenemos claro que quien ha hecho en Málaga por la vivienda han sido los gobiernos del PP". "En la capital, se han construido 5.300 VPO en estos años, y se están proyectando 1.000 más, frente a las viviendas que construyó el PSOE en la provincia de Málaga, que no superaban las 50", ha apuntado.

A su juicio, "es la demostración que unos hacen y otros dicen que hacen". No obstante, ha agregado que, "más allá de eso y de la inversión que ha hecho, por ejemplo, la Junta en materia de vivienda de la provincia de Málaga, de 62 millones de euros, creo que la solución no puede venir, en mi opinión, por lo que puede plantear el PSOE, que no ha hecho nada o que lo que han hecho es contraproducente".

"Una ley que lo que ha provocado es el efecto contrario", ha advertido, al tiempo que ha dicho que "ha provocado un aumento del precio de la vivienda y un aumento de la okupación, por tanto, del miedo a alquilar por parte de los malagueños y los españoles".

Ha advertido de que "eso, en nuestra opinión, va en contradirección a lo que se pretende activar, que son más viviendas a un precio más asequible para los malagueños".

Por otro lado, ha afeado que "también se intenta ir en la dirección de culpar al turismo". "Nosotros, de manera sosegada y mesurada, lo que decimos es que respondemos con datos", ha incidido.

Así, ha aludido a una encuesta reciente de la UMA que refleja que casi el 80% de los malagueños consideran que el impacto del turismo es positivo o muy positivo, "por lo que tratar de colgar al sector turístico una etiqueta de culpables de esta situación de carestía de vivienda es injusto", ha alegado.

Ha incidido en que "se tiene que hacer mediante medidas que fomenten de verdad aumentar el parque de viviendas". En este punto, ha puesto como ejemplo una medida que "dicen permanentemente determinados sectores que se manifestaron el sábado de manera muy beligerante y estoy hablando de partidos políticos como Podemos, Sumar o el PSOE" sobre "topar el precio de las viviendas", asegurando que "eso ya lo han hecho en Barcelona y se ha demostrado totalmente inútil porque ha aumentado el precio de la vivienda y ha aumentado el nivel de okupación ilegal de la vivienda".

"Por tanto hay menos viviendas a disposición de los habitantes en Barcelona después de que se intentara esa normativa de topar los precios de la vivienda", ha agregado.

Por ello, ha dicho que "nosotros sí consideramos que hay que hacer cosas en materia de vivienda, sí tenemos que ir en la línea de las medidas implementadas por el PP donde gobernamos y sí es verdad que hay que flexibilizar determinadas cuestiones que permitan aumentar el número de viviendas disponibles".

"No podemos ir a un ritmo tan lento desde todas las administraciones pero en nuestra opinión quien más tiene que empujar es el Gobierno de España que es quien tiene la posibilidad única de legislar en materia de vivienda", ha sostenido. "Creemos que eso debería hacerse de manera urgente y de manera contraria a como se ha hecho", ha concluido.