El PP de Málaga reclama a la Junta "transparencia" y que publique ya los datos de las listas de espera

Publicado 26/09/2018 15:19:38 CET

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha

exigido a la Junta de Andalucía "transparencia" y que publique ya los datos de las listas de espera quirúrquicas en Andalucía, acusando al Gobierno andaluz de "ocultar y despreciar la información que no le gusta o no le resulta favorable".

Junto a la parlamentaria andaluza Mariví Romero, Navarro ha indicado que antes se publicaba la información de manera trimestral, luego anual durante el mes de junio "y ya el pasado año, tras muchas denuncias del Partido Popular, de los usuarios y de asociaciones de pacientes, hicieron públicos los datos en septiembre".

Sin embargo, ha continuado, está cerca el final de septiembre y "no hay noticias". Por ello, la número dos del PP malagueño ha advertido de que reclamarán en el Parlamento autonómico que se "ponga fin a esta opacidad e informen sobre esta cuestión, que quizás están postergando por la proximidad con las elecciones andaluzas".

Ha recordado que las últimas cifras apuntaban la existencia de 9.700 malagueños en lista de espera quirúrgica y un incremento de cinco días en la demora media para pasar por quirófano respecto a 2016, pasando de 67 a 72 días. "Los malagueños somos los que más esperamos para operarnos de toda Andalucía", ha lamentado Navarro.

"LA JUNTA DESCONOCE LA REALIDAD"

De este modo, ha demandado al Gobierno socialista "transparencia, respeto a los usuarios y a los profesionales sanitarios, y más medios para mejorar la calidad asistencial mediante la construcción de los ambulatorios, chares y hospitales pendientes, que los dote de personal para cubrir las bajas y vacantes por vacaciones y que haya un guardia de seguridad en cada centro de salud", alegando que "en la capital malagueña sólo hay siete, lo que resulta claramente insuficiente".

Ha criticado la "política errática del PSOE andaluz a la hora de gestionar la sanidad por desconocer la realidad, ocultarla y desmerecerla y desprestigiarla cuando se ponen en evidencia las carencias que sufre".

"La Administración autonómica no escucha ni a los profesionales sanitarios ni a los usuarios, por lo que desconoce la realidad y eso se traduce en una nefasta gestión", ha insistido, advirtiendo de que "hasta el momento, la Junta ocultaba la información que no le gustaba, pero ahora ha dado un paso más y no sólo la evita, sino que arremete verbalmente contra las personas que denuncian que las cosas no se están haciendo bien", en referencia al presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, quien pidió a la Junta medidas más contundentes y urgentes ante el incremento de agresiones.

Los profesionales sanitarios sufren en Málaga una agresión cada dos días, según datos de 2017 apuntados por Navarro, quien ha advertido del "repunte provocado por los recortes y la no cobertura de plazas durante el verano, lo que genera la saturación de los centros de salud y hospitales, fundamentalmente en el litoral de nuestra provincia".

Por último, ha insistido en que en la sanidad pública andaluza "hay mucho que hacer", poniendo a Málaga como ejemplo de las "carencias que sufre Andalucía en esta materia". Así, ha subrayado que cuando se convoquen elecciones el PP se presentará "con un programa amplio, extenso y pormenorizado para dar en la clave de todas esas deficiencias de las que el SAS adolece desde hace décadas".