El PP de Málaga reprocha a Espadas su "cinismo y falta de responsabilidad" con la EDAR Málaga Norte

MÁLAGA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, se ha mostrado "perplejo" ante las declaraciones realizadas este martes en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre por el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, sobre la EDAR Málaga Norte, afirmando que "no tienen ningún tipo de sentido, sobre todo porque fue el anterior Gobierno socialista el que redactó el proyecto y eligió la Vega de Mestanza como ubicación para construir esta infraestructura hidráulica".

Al respecto, Ortega ha reprochado a Espadas su "cinismo y falta de responsabilidad" y ha señalado que "sería él quien debería reflexionar sobre estas afirmaciones, que no sabemos sin son fruto del desconocimiento absoluto que tiene de Málaga y Andalucía o de la mala fe de alguien que sólo busca rédito político y al que no le importa maquillar la verdad para conseguirlo".

El dirigente 'popular' ha subrayado que "el actual Ejecutivo andaluz ha enmendado los planes iniciales, reduciendo la superficie para la construcción de la EDAR Málaga Norte en un 40%, además de contar con un plan para translocar los naranjos de dicha vega y reducir el impacto visual de esta infraestructura".

"No podemos seguir siendo sancionados por Europa por no realizar una buena depuración de nuestras aguas, tal y como venía ocurriendo hasta el momento por culpa de la inacción de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta", ha aseverado y ha agregado que "fueron los mismos gobiernos cuyos líderes vienen ahora a pedirnos, paradójicamente, que reflexionemos ante una cuestión que ellos no han sabido resolver durante años".

En este punto, Ortega ha incidido en el "compromiso" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en materia de depuración y ha recordado que "se ha pasado de pagar 12 millones de euros en sanciones a Europa a 600.000 euros".

Por último, el coordinador general de los 'populares' malagueños ha abundado en que "la EDAR Málaga Norte es una actuación imprescindible que beneficiará a 735.000 habitantes y vendrá a aportar más sostenibilidad a la Vega de Mestanza y a la provincia, siendo una de las actuaciones de depuración de aguas más importantes de las que se van a acometer en la comunidad autónoma andaluza".