El PP municipal insta a FEMP, Gobierno y DGT a que se pronuncie sobre ordenanza de movilidad tras el auto del TSJA

MÁLAGA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el pleno en relación con el reglamento general de circulación y, en concreto, instan a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio del Interior y la DGT a analizar la problemática suscitada por el cumplimiento del Reglamento General de Circulación y el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se pronuncia sobre la Ordenanza de Movilidad de Málaga y a emitir un pronunciamiento al respecto.

También la moción propone que el Ayuntamiento, "como no puede ser de otra manera", reconoce el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación como parte del ordenamiento jurídico español y se compromete a su cumplimiento.

El PP en la moción, según han detallado la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, y el concejal de Movilidad, José del Río, recuerda que se ha conocido un auto del TSJA que suspende cautelarmente dos artículos de la Ordenanza de Movilidad de Málaga, a petición de un colectivo de ciclistas de la ciudad, y que el Consistorio anunció que recurriría.

En concreto, el documento del TSJA, que no entra a analizar el fondo de la cuestión planteada, se refiere a los artículos 23 y 24 de la normativa de movilidad relativos a la circulación de bicicletas y no a la normativa en su totalidad.

A juicio del PP, y según la moción, "la suspensión cautelar de estos dos artículos de la ordenanza municipal ha generado una situación de inseguridad jurídica, al mismo tiempo que ha venido acompañada de cierta desinformación al respecto", insistiendo en que hay que dejar claro que "esta norma de ámbito local se limita a trasponer el articulado del Reglamento General de Circulación, que es una norma de carácter estatal y de obligado cumplimiento no solo por nuestra ciudad sino por todos los municipios españoles".

"El margen de maniobra con el que cuenta un Ayuntamiento para permitir que las bicicletas circulen por la acera no es que sea pequeño, es que es inexistente, ya que los consistorios no pueden aprobar normativas contrarias a otras de rango superior", han señalado, apuntando, al respecto que "no lo decimos nosotros, lo establece la propia Constitución Española en su artículo 9.3 cuando hace referencia al principio de 'jerarquía normativa'".

"BICIS FUERA DE LAS ACERAS POR NORMATIVA ESTATAL"

Así, han incidido, por tanto, en que "las bicicletas no han sido expulsadas de las aceras por la ordenanza municipal sino por la normativa nacional en vigor", asegurando que "es por esto por lo que pedir al Ayuntamiento que habilite ese uso de las aceras por parte de los ciclistas carece de sentido porque nada puede hacer el Consistorio para modificar una normativa de carácter estatal".

También en la moción aluden a que es "bueno" situar el origen del problema "en su justo lugar, para así poder alcanzar soluciones". Además, han apuntado en la moción a que es "igualmente tanto necesario como positivo tener claras, al menos, dos ideas".

La primera, según el PP, es que "para que los ciclistas puedan circular por la acera, es necesario modificar el Reglamento General de Circulación y eso solo puede hacerlo el Gobierno Central".

La segunda, continúan, es que "no es cierto que a raíz de la suspensión cautelar de dos artículos de la ordenanza permita que las bicicletas vuelvan a las aceras". "Mientras el actual reglamento estatal siga en vigor, con independencia de lo que ocurra con la ordenanza municipal, las bicicletas seguirán sin poder transitar por las aceras".

Por ello, han advertido de que "quienes invitan a los ciclistas a volver a conquistar las aceras están invitándoles a incumplir una norma estatal, lo que no parece responsable".

Por otro lado, han incidido en que es "legítimo debatir acerca de si la ciudad de Málaga tiene una red de carriles bici adecuada a sus necesidades", volviendo a señalar que el Consistorio "trabaja para ir ampliando la red ciclista; un trabajo en solitario que se topó con la inacción del anterior Gobierno andaluz, que no hizo ni uno solo de los metros de carril bici comprometidos en el marco del Pacto Andaluz de la Bicicleta".

No obstante, añaden que "más allá de ese debate, hay una realidad: con independencia de lo preparadas o no que estén las ciudades españolas en materia de carriles bici, en ninguna pueden circular las bicicletas por las aceras y allí donde eso ocurra, se está incumpliendo una normativa estatal".

Por otro lado, han aludido a que el hecho de que Gobierno central, FEMP y la gran mayoría de los consistorios españoles, "compartan una misma visión de este asunto, debe hacernos entender que no procede hacer política con estas cuestiones".

"Alentar a la movilización del colectivo ciclista en Málaga o a su insubordinación, animándoles a circular por las aceras, es una gran irresponsabilidad, además de un ejercicio de demagogia basado en una información que no es cierta: si se quiere abrir el debate acerca de la conveniencia de que las bicicletas transiten por las aceras (no entramos nosotros en si es o no lo que debiera hacerse), ese debate desde luego debe producirse allí donde residen las competencias para cambiar la normativa actual, que no es otro lugar que el Gobierno Central", sostiene el PP en su moción.