PP: "Sanchismo empezó cuando Sánchez salió escondido del garaje y termina cuando su mujer entra por un garaje a juzgado"

MIJAS (MÁLAGA), 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que "el sanchismo termina ya" y ha explicado que "el sanchismo empezó cuando Pedro Sánchez salió escondido del garaje de la sede del PSOE en el año 2016 y termina cuando su mujer --Begoña Gómez-- entra por un garaje a un juzgado para declarar como imputada por corrupción y tráfico de influencias y volverá a hacerlo otra vez dentro de 15 días".

"Ese es el fin de una etapa", ha continuado Bendodo, que ha reiterado que esa "es la realidad, una etapa que empezó y que se cierra". "Los españoles ya han pasado página". "Ahora toca únicamente que los españoles puedan votar y mandar a Sánchez a la oposición", ha apostillado.

Así lo ha señalado Bendodo en Mijas (Málaga), junto con la presidenta provincial, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata, durante la inauguración del Consejo de Alcaldes del PP malagueño.

Durante su intervención, Bendodo ha aludido a "la corrupción que afecta al presidente del Gobierno, al Gobierno, a su partido y a su entorno familiar más cercano, a su mujer y a su hermano". "Esto no lo dice el PP, lo dicen los jueces", ha continuado.

Bendodo ha calificado este viernes de "día histórico", que "se va a repetir dentro de 15 días otra vez", precisando que "hoy la mujer del presidente del Gobierno ha tenido que ir al juzgado a declarar como imputada por corrupción y tráfico de influencias".

Al respecto, ha incidido en que "esto en cualquier país de la Unión Europea, si pasa, el presidente del Gobierno dimite", y "aquí hay que aguantar pase lo que pase y haga lo que haga", ha lamentado.

ELECCIONES

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP también ha defendido la celebración de elecciones porque "España puede ir mejor, los empresarios pueden crear más empleo, los españoles pueden pagar menos impuestos y si los empresarios crean más empleo y los españoles pagan menos impuestos, a los españoles nos va a ir mucho mejor".

Ha criticado, en este punto, que "nos está generando Sánchez una deuda a todos los españoles que no vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos". "Eso es lo que está haciendo Sánchez, dando patadas al balón para delante y eso todo hay que pagarlo", ha apuntado.

"UN GOBIERNO QUE NO GOBIERNA, RESISTE"

Ha insistido en que es un Gobierno "que no gobierna, sino que resiste". Según ha señalado, "no está dedicado en gobernar, no puede, no tiene mayorías, no tiene apoyos, está acogotado por el independentismo, por tanto sólo puede resistir".

"Este país lo gobiernan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones", ha reiterado, lamentado que "el gobierno sólo resiste, no gobierna y sobre todo cuando tenemos un gobierno intervenido por la corrupción".