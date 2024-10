'Premios Indie Games' presenta a los 32 finalistas en un evento sobre el impacto social de los videojuegos

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Premios Indie Games' ha presentado a los 32 finalistas de su sexta edición, nominados en ocho categorías y elegidos de entre 238 videojuegos inscritos este año.

El anuncio se ha realizado este viernes durante la jornada profesional 'Impacto y Transformación Social a través de los Videojuegos', que ha reunido a más de 100 personas entre desarrolladores independientes, inversores y amantes de los videojuegos, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, ubicado en Tabacalera.

Así, en la Categoría PC/Consola, los nominados 2024 son 'Antro', 'ARICO:Tales from the Abyss', 'The Library of Babel' y 'Worldless'. Siguiendo en el apartado TECH/XR, los títulos finalistas son 'Crazy Kitchen', 'Mankind Extinction VR', 'SOL|672' y 'The Impossible Crime of Mateo Bonet (VR)', que exploran nuevas fronteras de la realidad virtual empujando los límites de la interactividad. Los candidatos en Videojuego Narrativo son 'Anima Song from the Abyss', 'Guayota', 'Hidalgo' y 'Meigas'.

Además, la categoría Móvil incluye 'Flamenco!', 'John Mambo', 'Olafo' y 'Risko-El Salto del Pastor'. 'Premios Indie Games' vuelve a apostar por la accesibilidad en videojuegos con cuatro propuestas como son 'A-RED Walking Robot', 'Camper Van: Make it Home', 'Magical Bakery' y 'MouseVentures', que destacan por su compromiso con la inclusión.

La edición 2024 incluye nuevas categorías como Mejor Videojuego Indie Andalucía, que premia la innovación en el entretenimiento digital dentro de la región y que cuenta con cuatro títulos como 'Crazy Kitchen', 'Fist of Yokai', 'Robótica Espacial' y 'TIES: Soul Link'.

El apartado Indie Plus abre la participación a estudios que ya cuentan con cierto recorrido dentro de la industria. Este año está representado con 'Bubble Ghost Remake', 'Citadelum', 'Eden Genesis' y 'The Many Pieces of Mr. Coo' que muestran lo mejor del desarrollo indie en estadios más avanzados de maduración.

ALCANCE GLOBAL

Finalmente, la Categoría Internacional celebra la diversidad global con 'Greak: Memories of Azur' (México), 'KAKU Ancient Seal' (China), 'SCHiM' (Países Bajos) y 'Vlad Circus: Descend into Madness' (Argentina), reflejando la expansión y el alcance de Premios Indie Games en otros países. Han recordado que ésta ha sido una de las categorías con más participación con un total de 72 inscritos representando a 20 países.

El anuncio de finalistas ha tenido lugar en el marco de la jornada profesional 'Impacto y Transformación Social a través de los Videojuegos0 impulsada por el Polo Nacional de Contenidos Digitales, y que ha contado con la participación de la Agencia Digital de Andalucía, ADA, y el Ministerio de Cultura.

El encuentro ha ofrecido a los asistentes un espacio para explorar cómo el entretenimiento digital puede ser un vehículo para la igualdad social y la accesibilidad. Durante esta sesión, expertos del sector han debatido sobre desafíos y oportunidades para fomentar la inclusión y la diversidad dentro de la industria.

Las jornadas profesionales continuarán en el Polo de Contenidos Digitales el próximo 29 de noviembre por la mañana, con un encuentro centrado en inversión y publishing.

PREMIOS

Por otro lado, han recordado que el próximo 29 de noviembre tendrá lugar la Gala de entrega de premios en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Durante este evento, se revelarán los ganadores en cada categoría y se premiará al proyecto más destacado de esta sexta convocatoria. En la edición 2024, los 'Premios Indie Games' cuentan con una dotación total de 32.000 euros que se distribuye de la siguiente forma: un premio de 4.000 euros para el ganador de cada sección a lo que hay que sumar 2.000 euros adicionales que se otorgan al 'Mejor Videojuego Indie 2024', que será seleccionado de entre los 8 ganadores de las categorías oficiales.

'Premios Indie Games' está organizado por el Polo Nacional de Contenidos Digitales y el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, ambos del Ayuntamiento de Málaga.

La Agencia Digital de Andalucía es Digital Infinity Partner. El certamen cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura. Fundación Once y Giantx son Vibranium Partner, mientras que OWO, la Universidad de Málaga (UMA) y ViVa Games son Iron Partner. Guadalindie es Community Partner. Colaboran Málaga Jam, New Gaming, Brantor, Vertical-i, DEV - Desarrollo Español de Videojuegos, Máster de Videojuagos Alan Turing, la Asociación Española de Videojuegos, Stega, Spielfabrique y Artic Games.