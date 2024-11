El presidente de la Diputación espera del Gobierno "una hoja de ruta concreta para Málaga" en materia de movilidad

Confía en que la primera medida que proponga el Ministerio de Transportes sea la bonificación de la autopista Costa del Sol

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha expresado su deseo de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible proponga "una hoja de ruta concreta, específica y bien determinada de cada proyecto que necesita la provincia de Málaga y la ciudad de Málaga" de cara a la reunión de dos mesas técnicas prevista para este próximo 28 de noviembre en torno a la movilidad y al tren litoral de la Costa del Sol.

En este sentido se ha pronunciado este lunes Salado, que también ha dicho que, en cuanto a propuestas del Ministerio, espera que "la primera que puede anunciar, y espero que lo anuncie, es la bonificación de la autopista de la Costa del Sol". "No sé a qué está esperando el Ministerio para empezar ya a bonificar la autopista de la Costa del Sol", ha añadido.

Al respecto, ha criticado que "se está haciendo en autopistas de España y aquí teníamos previsto, o había un compromiso del Gobierno de que fuese en el verano. Ha pasado el verano, estamos pasando ya el año y no hay ningún anuncio. Pero si quiere anunciarlo en esa reunión, como algo que hará ella para que nos tranquilicemos los ánimos, pues me parece bien, pero no nos va a tranquilizar".

El presidente de la Diputación de Málaga ha recalcado que la bonificación de la autopista era "un compromiso y una obligación que tiene con Málaga el Ministerio", y ha añadido que una vez que anuncie esas medida, confía en que venga "una planificación claramente con un calendario de estudios concretos en cada proyecto", y se ha referido el tercer carril, a si son factibles carriles reversible de Rincón de la Victoria a Málaga o hacia Torremolinos, para el modelo de tren "que queremos" con trazados, plazos...".

"Eso es lo que espero de esa reunión, y no que empecemos a tratar de debatir cosas que ya están debatidas. Espero que sea así", ha concluido Salado al respecto.