Procuradores de Málaga creen que la reactivación judicial no se logra trabajando en agosto sino con más inversión

MÁLAGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Procuradores de Málaga, Antonio López, ha asegurado que la reactivación judicial tras el parón debido a la crisis sanitaria por el coronavirus "no se consigue trabajando en agosto", como plantea el decreto elaborado por el Gobierno, sino con "más inversión" en medios materiales y personales; apuntando que "el atasco ya venía de antes" y no es solo por el COVID-19.

López ha expresado que los procuradores están en contra de ese decreto por el que se plantea la consideración de agosto como mes hábil a nivel judicial, apuntando que "el problema no son las vacaciones, sino que la conciliación familiar y laboral va a desaparecer y va a ser un problema para muchas personas cuando tengamos que ir al juzgado ese mes".

Así, ha apuntado en declaraciones a Europa Press que "la mayoría de los procuradores estamos en un despacho unipersonal, como mucho hay dos profesionales; por lo que tenemos que estar permanentemente pendientes de las notificaciones porque tienen unos plazos y no tenemos posibilidad de turnarnos". "La responsabilidad nuestra es muy grande", ha apostillado.

López ha explicado que "si agosto no está inhábil, como ha estado toda la vida por ley, no puedo decir trabajo en agosto y me voy de vacaciones en septiembre u octubre porque alguien me cubre, ya que ese mes también es hábil"; mientras que ha señalado que los jueces y funcionarios "trabajarán en agosto, a lo mejor, pero se pueden ir en otro mes porque se les cubrirá".

Respecto a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la reactivación judicial, que contempla a partir del 25 de mayo permitir el acceso a los juzgados de los profesionales y la celebración de juicios "con normalidad" si se ha levantado el estado de alarma, el decano ha indicado que los procuradores "hemos pedimos desde hace tiempo que se reactivara ya".

Ha manifestado que estos profesionales pueden realizar "gran parte del trabajo", como presentación y recogida de demandas y escritos, vía telemática; "con lo que ya no tenemos que ir tanto físicamente al juzgado". Pero, ha apuntado que el problema es que "el sistema de la Administración de Justicia no tiene las herramientas para que se trabaje telemáticamente".

López ha recordado que "hay juicios señalados para 2021 o más desde antes del coronavirus, así que no vengan a decir que el colapso de la justicia es por el mes que hemos estado parados", al tiempo que ha incidido en que "la solución es gastar dinero en meter más personal, funcionarios, jueces...; y en abrir nuevos juzgados; así como más medios telemáticos".

"El atasco en los procedimientos judiciales no se soluciona habilitando agosto sino invirtiendo y aumentando plantilla de jueces, fiscales, de funcionarios y letrados de la administración de justicia, porque ya venía de antes", ha incidido el decano de los procuradores malagueños, quien ha insistido en que "nosotros queremos colaborar para que esto salga adelante, pero todos debemos meter el hombro".