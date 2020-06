El PSOE advierte al PP de la "imagen desafortunada" de la Diputación que trasladan con "el lío" de Cassá

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación, José Bernal, ha reprochado al presidente del ente supramunicipal, Francisco Salado, y al PP la imagen "desafortunada" que están trasladando de la institución, con "el lío" de Juan Cassá, diputado no adscrito, tras la marcha de Ciudadanos pero que continúa de portavoz del gobierno de PP y Ciudadanos responsable del Área de Relaciones Institucionales.

Bernal, en rueda de prensa, ha recordado a Salado que se le nombró presidente para "preocuparse por los malagueños y no para trampear a los malagueños, que es lo que en estos momentos está intentando hacer para contentar a unos sin descontentar a otros".

"Al final como los malos negociadores lo que está haciendo es descontentando a todo el mundo y lo que nos preocupa es que quien le está afectando esto es a los malagueños, sobre todo a aquellos que peor lo están pasando".

De igual modo, tras ser preguntado, ha incidido en que "no sé cómo lo han hecho pero han conseguido generar inestabilidad en un gobierno de mayoría absoluta. Eso es lo que ha hecho el PP", ha sostenido, criticando que "le ha dado absolutamente igual orillar los intereses generales de los malagueños y la imagen de la Diputación si con ello se garantizaba los réditos del PP e, incluso, me atrevería a decir que los intereses personales de algunos miembros del PP".

En este punto, ha puesto "ejemplos", advirtiendo de que el PP "es muy mal compañero de acuerdos y de pactos". "No he visto a nadie tan desleal con un socio de gobierno como Cs, que durante un año ha votado cosas que hasta no le gustaba y, sin embargo, como le paga el PP como le ha pagado a Cs Salado y Bendodo es quitando de la alineación de titular al vicepresidente, y poniendo al nuevo fichaje en su lugar".

"En el ámbito de la ética política deja mucho que desear; así es como actúa el PP, le da igual la institución, y, además, parece ser que no suele cumplir con las palabras ni suele devolver la lealtad a aquellos que se la prestan".

IMAGEN DE "INESTABILIDAD"

Así, ha incidido en que "la imagen de inestabilidad está clara". "Han conseguido después de un año generar una inestabilidad tremenda, que estamos todos los días en los medios, cuando teníamos una estabilidad segura y establecida en esta Diputación", ha dicho. Ha recordado que el grupo de Cs, aunque con un solo representante, más el PP, establecía las mayoría absoluta.

Es más, ha dicho que "han sido tan poco elegantes, que hasta la imagen defenestrada de Juan Cassá la ha generado el PP, ni Cs ni el PSOE, que en esto hemos intentado ser elegantes, como en otras cosas". "Porque se ha encargado Salado, De la Torre y Bendodo de hablar de las miserias de Cassá, de sueldo o decir que le buscaran una colocación en una esquinita de la Diputación...", ha apuntado.

"Creo que ese no debe ser el debate político y menos el debate político público", ha asegurado, añadiendo que "los malagueños lo están pasando muy mal, hay familias no es que no lleguen al final de mes es que no llegan a final del día, y cuando ven que la institución que más le tendrían que ayudar con políticas sociales, en lugar de preocupados por ellos, están preocupados por hacer un pleno extraordinario para cambiar un sueldo, entiendo que, incluso, los ciudadanos se tengan que enervar cuando ven estas cosas".

A juicio de Bernal, es "culpa solo y exclusivamente" del PP y de Salado. Es más, ha dicho que las cosas se podrían haber hecho de otra forma: "Salado podría haber dado una rueda de prensa, haber venido Bendodo, y entre los dos hubieran dicho que Cassá formaba parte del Gobierno porque iba a aportar lo que sea".

"Podían haber vendido un nuevo proyecto --ha continuado--, que sumaba, de nuevas ideas, nuevas áreas en Diputación que se iban a enriquecer con la participación de Cassá, y sin embargo, los trastos internos entre De la Torre y Bendodo con Salado por medio se han dedicado a hablar de sueldos y colocaciones de Cassá".

"Quien ha trasladado una imagen peyorativa de la política es el PP", ha lamentado, asegurando también que, quien ha traslado una imagen que no es adecuada de Cassá "ha sido el PP".

Bernal ha dicho que "lo peor es que la historia continúa porque en estos momentos Salado, en vez de estar preocupado por las necesidades de los malagueños y por intentar contener el mayor número de empleo en la provincia" ante circunstancias del COVID, "está preocupado en un nuevo sudoku que es cómo voy a cumplir con determinados cargos de confianza que me ha pedido Cassá e intentar no incumplir con lo que Cs me está exigiendo a todos los niveles".