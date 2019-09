El PSOE asegura que el alcalde de Málaga quiere "expandir la zona azul por todo el distrito" de Cruz de Humilladero

Publicado 13/09/2019 14:12:00 CET

MÁLAGA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en Málaga, Begoña Medina, ha asegurado que "la verdadera intención" del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, con Cruz de Humilladero es "expandir la zona azul por todo el distrito y parte de otros".

La socialista ha alertado que el equipo de gobierno del PP llevará el SARE a todos los barrios de Cruz de Humilladero "si no detenemos ahora junto a los vecinos al alcalde de Málaga".

"Nadie quiere el SARE en calle La Unión y aledaños, nadie quiere pagar por aparcar en la calle. Y todo el mundo opina que esto es un impuesto más", ha exclamado la también viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

Málaga cuenta ya con 3.640 plazas de aparcamiento SARE y en breve se pondrán en marcha 2.088 más que llegarán a siete barriadas de la capital: entorno de calle La Unión, en Comandante Benítez y calle Alemania, Avenida de Fátima, en el entorno de Avenida de Las Américas, Huelin, Explanada de la Estación y en Pedregalejo, han recordado los socialistas.

"Y es muy posible que, en el caso de Cruz de Humilladero, lleguemos hasta Avenida de Andalucía con esta modalidad de pago por estacionamiento en superficie, pasando por la zona de Barbarela, antigua prisión, Aurora y Los Tilos", ha indicado.

Median ha recordado que explicó a De la Torre que "poniendo el SARE en calle La Unión y alrededores crearía un problema en otros barrios, porque los vecinos irán a estos a aparcar sus coches. Entonces, De la Torre me contestó que tal vez sería buena idea hacer zona azul también en esos barrios de los que yo hablaba", ha manifestado la responsable del PSOE.

"No es justo, es una medida impuesta sin consenso, están asfixiando a los ciudadanos", ha reclamado Begoña Medina. "El PP está tramando crear más de 2.000 nuevas plazas de zona azul en los próximos cuatro años porque hasta 2023 ya le respaldan los votos", ha advertido.

Así, Medina ha explicado que "en zonas como Cruz de Humilladero, envejecidas, muchos hijos y nietos que vengan a ver a sus padres y abuelos para comer con ellos tendrán que pagar una media de cuatro euros por estancia en ese almuerzo", se ha lamentado la viceportavoz socialista.

Además, ha preguntado "¿qué opina De la Torre sobre aquellas personas que paran por ejemplo en los bares del entorno para tomar un café? ¿Usted cree que lo harán si a los 1,20 euros de su consumición tiene que sumar el 1,50 del aparcamiento?".

La concejala del PSOE ha informado que "muchos comerciantes ya han expresado a los concejales socialistas su temor por la más que segura pérdida de clientela. Esta medida pone en serio peligro a los comercios de la zona, que pueden perder un gran número de clientes en detrimento de grandes superficies con aparcamientos gratuitos", ha reflexionado Medina.

"Al final, lo que pretende el Partido Popular es obligar a todos los vecinos a aumentar el pago del impuesto de circulación mediante el pago como residente residente del SARE. Obligarán a los malagueños a pagar cerca de 100 euros anuales de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Y esto es un acto injusto con el ciudadano", ha señalado.

Por último, los socialistas han advertido sobre la importancia de acudir a la manifestación el día 20 de septiembre a las 20.00 horas, que arranca en calle La Unión. "Entre todos tenemos que parar esta zona azul, ya que la siguiente puede ser nuestra calle", ha finalizado Medina.

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA COOPERACIÓN

"Desde el 2016, estamos consultando a los vecinos si quieren zona azul", ha expresado el presidente de la Asociación de Vecinos La Cooperación, Antonio Vega. "Desde el PP están diciendo que los vecinos sí quieren el SARE y se apoyan en una encuesta que dicen tener del año 2013 y que no sabemos dónde está, porque no nos la han enseñado", se lamente el líder vecinal.

Sin embargo, "nosotros sí que tenemos nuestras firmas, que hemos mostrado muchas veces y que recogen el descontento vecinal con esta medida". Vega ha reiterado que "es la tercera vez que los vecinos le dicen al gobierno que no quieren el SARE en sus calles. Y les hemos dejado esto muy clarito en las reuniones".

"Pedimos al PP que no mienta con sus cifras, que no saben contar. Dicen que tienen 2000 firmas que todavía no hemos visto. Por eso, les exigimos que hagan ante notario el recuento de sus firmas y que dejen de mentir, porque están manipulando a la opinión pública", ha sentenciado Antonio Vega.