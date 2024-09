El PSOE dice que "la inacción del alcalde con la vivienda ahoga económicamente a las familias malagueñas"

MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que "la inacción de Paco de la Torre --alcalde de la ciudad-- con la vivienda está ahogando económicamente a las familias malagueñas".

Así lo ha manifestado el líder socialista tras conocer los datos de la última encuesta Tinsa sobre el mercado de la vivienda, que "afecta especialmente a nuestra ciudad", que señala que se ha superado el techo del boom inmobiliario del 2015.

Pérez ha pedido a Francisco de la Torre y Juan Manuel Moreno, alcalde de Málaga y presidente de la Junta respectivamente, "que se pongan las pilas en la construcción de vivienda pública" para frenar el alza de "unos precios históricos, por encima de los 2.700 euros el metro cuadrado, que han roto el techo de lo conocido en momentos del boom inmobiliario".

Desde el PSOE refieren el informe Tinsa, de publicación reciente, que apunta que Málaga registra variaciones interanuales positivas en todos los distritos, "en un rango entre el 6,6 % de Puerto de la Torre y el 25,3 % de Palma-Palmilla". Pero los mayores valores se localizan en los distritos Centro, Este y Teatinos-Universidad "por encima de 2.700 euros el metro cuadrado", ha alertado el líder socialista sobre la encuesta del tercer trimestre del año.

Para Pérez, esta tensión en el precio de la vivienda se debe a la falta de oferta en el parqué de la vivienda protegida y a precio asequible, además de la incidencia de la proliferación de pisos turísticos en los barrios de la ciudad.

"Paco de la torre está ahogando a los malagueños por sus políticas de vivienda, dando lugar a un modelo de ciudad que expulsa a las familias. Los malagueños se sienten ahogados porque no pueden pagar la hipoteca ni estos precios de alquiler, por encima de los 1.200 euros en cualquier barrio trabajador", ha explicado Pérez.

El portavoz socialista ha lamentado que "los precios están ahora por encima del techo del boom inmobiliario del 2015, una situación provocada por la parálisis de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga con gobiernos del PP". "De hecho, hoy es común encontrarnos con familias que invierten más de 50% de su ingreso económico en el pago de la vivienda", mientras que lo aconsejado es no destinar más del 30% para este menester.

Por ello, el primer paso para los socialistas es "reconocer que los pisos turísticos están generando un grave problema de habitabilidad en nuestra ciudad. El 77 % de los andaluces piden a la Junta que interceda para contener la proliferación de pisos turísticos, una competencia de Moreno Bonilla, mientras que el Ayuntamiento de Málaga debe exigirle que considere de una vez a Málaga como ciudad tensionada por los precios del alquiler".

"Lo que no puede ser", ha continuado el líder socialista, "es que en Huelin un piso de alquiler cueste 1.400 euros con una única habitación, mientras que nuestros jóvenes no pueden emanciparse y crear una familias, mientras que se rechazan propuestas de trabajo en nuestra ciudad porque no compensa vivir aquí", ha exclamado el socialista.

"Paco de la Torre se ha plegado a la especulación y no al interés general de la ciudadanía", pese a que el pleno reconoció la pasada semana "por primera vez en nuestra historia que la ciudad tiene un problema de vivienda muy grave".

CARTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y A LA MINISTRA DE VIVIENDA

Pérez ha informado que el grupo municipal socialista enviará al presidente regional, Juan Manuel Moreno, una misiva "para que reconozca también él, no solo el alcalde, que la ciudad tiene un grave problema de vivienda".

Pérez ha informado que, "además, mandaremos una carta a la ministra de Vivienda", Isabel Rodríguez, "para que tenga conocimiento de que el pleno del Ayuntamiento de Málaga ha reconocido por primera vez este problema habitacional, para que se tome en consideración que Málaga está tensionada por los precios de la vivienda y por los pisos turísticos", ha añadido el portavoz socialista.

Así, espera que se agilicen los tiempos para considerar a la ciudad como zona tensionada. "Durante su última visita a la ciudad, Isabel Rodríguez volvió a tender la mano al alcalde y a la Junta para declarar así a la ciudad, poniendo a los funcionarios del Gobierno central al servicio de ambas administraciones para que las familias no tengan que abandonar sus barrios", ha zanjado Daniel Pérez.