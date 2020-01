El PSOE dice que el primer año de PP y Cs en la Junta ha supuesto "un cambio a peor" en la provincia de Málaga

Publicado 17/01/2020 16:21:52 CET

MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este viernes que el primer año de gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía "ha supuesto un cambio a peor en la provincia de Málaga". "Ha sido un año perdido, un año de frenazo en la creación de empleo", ha manifestado.

Ruiz Espejo ha afirmado que el primer año de Gobierno andaluz de la derecha de PP y Cs, "apoyado por la extrema derecha de Vox" ha sido "un año de oportunidades perdidas, de parálisis en los grandes proyectos estratégicos y de promesas incumplidas; un año de recortes y de desmantelamiento de nuestros servicios públicos, especialmente la educación, la igualdad o en la tramitación de impuestos".

Asimismo, ha añadido que ha sido un año de pésima gestión como pone de manifiesto el colapso y el caos en la sanidad pública malagueña, un año de inestabilidad, con decenas de dimisiones".

Así, en materia de empleo, el socialista ha criticado que "se haya frenado la creación de empleo, a pesar de que Moreno se comprometió a crear 600.000 empleos netos en Andalucía esta legislatura". En la provincia, ha dicho que el año ha finalizado con 2.764 parados menos, mientras que 2018 lo hizo con 6.324 malagueños desempleados menos.

"La bajada del paro se ha ralentizado mientras que el Gobierno de PP y Cs ha rechazado la puesta en marcha de un plan de empleo para el sector cárnico malagueño afectado por la crisis de la listerioris", ha apuntado, lamentando "el rechazo" a mejorar actividades de las escuelas de hostelería de La Cónsula, La Fonda y Cio Mijas, así como a destinar inversión a una nueva Escuela de Hostelería en Marbella.

También ha criticado la oposición a construir la nueva sede del Centro de Emprendedores (CADE) de Alhaurín el Grande y los presupuestos de la derecha han dejado sin ayudas a los centros comerciales abiertos de la provincia, poniendo en riesgo el empleo en el pequeño comercio", ha añadido.

En materia de infraestructuras, el también parlamentario autonómico se ha referido "al parón" de los grandes proyectos "como consecuencia de dos malos presupuestos para Málaga que la han situado como la penúltima provincia en inversión por habitante en Andalucía".

En concreto, ha lamentado que la llegada del metro al centro de Málaga "no se vaya a producir para 2020, como se anunció desde el ejecutivo regional y no se vaya a producir al menos hasta verano del año 2021 y veremos si no es a finales de ese mismo año porque este Gobierno es especialista en no asumir compromisos".

Ha lamentado que los retrasos en la ampliación del suburbano "también afecta a la llegada al PTA, cuando Moreno prometió que si era presidente llegaría en un par de años pero ahora ni hay partidas presupuestarias ni plazos ni voluntad política de llevarla a cabo". En cuanto a la llegada al Hospital Civil, ha señalado que "ya podría estar en obras, pero la decisión de soterrarlo y la demora en licitar la redacción del proyecto hace que la actuación haya acumulado más retrasos".

Se ha referido a otras infraestructuras afectadas como la reactivación del tranvía de Vélez-Málaga, el inicio de las obras para la autovía a Ronda, la ampliación de la autovía del Guadalhorce o el desdoblamiento de la carretera del Arco de la Axarquía, apuntando que en la capital "el Guadalmedina sigue sin proyecto para integrarlo en la ciudad y no se impulsa el Parque Arraijanal".

Ha añadido que "tampoco hay presupuesto para la construcción de viviendas para el realojo y desmantelamiento de Los Asperones, ni para el vial distribuidor de la zona oeste de la capital o para la aplicación del Plan Andaluz de Bicicletas con actuaciones metropolitanas en Málaga y otros municipios".

PROVINCIA

En la Costa del Sol Occidental, Ruiz Espejo ha dicho que los proyectos afectados son sobre todo la conexión ferroviaria o tren litoral; la carretera A-7176 Istán-Marbella para incorporar un carril bici en todo su recorrido y mejorar el trazado; el acceso desde la A-7176 a la A-7 sentido Málaga y salida de la A-7 a la A-7176 desde Algeciras; la carretera de Ronda-San Pedro y la Marbella-Ojén, el puerto de La Bajadilla de Marbella, el puente Leala para unir Benalmádena y Torremolinos o las viviendas sociales de Benalmádena.

Para la Serranía de Ronda, ha afeado la "falta de compromiso" para aumentar la inversión del Consorcio de Transportes en la mejora de paradas de autobús de Arriate, mientras que para la del Guadalhorce, ha reprochado que no se impulse el nuevo enlace de la carretera A-357 con Pizarra o el de Alhaurín el Grande con autovía Guadalhorce A-357 por carretera de Villafranco del Guadalhorce.

Para Antequera, los socialistas han hablado de "paralización" del proyecto de nuevo trazado de la carretera A-7202 --Carretera de Los Molinillos de Archidona--, o de viviendas sociales en este municipio.

En materia de infraestructuras hídricas, "ha sido un año de cero inversiones con el gobierno de las derechas". "Las comarcas de Antequera y la Axarquía siguen sin ver solucionados sus graves problemas en materia hídrica ni se han interconectado las dos costas", ha expresado Ruiz Espejo.

Ha recordado que la depuradora norte "sigue sin recibir el impulso definitivo para mejorar la calidad del agua", lo que afecta a los municipios de Cártama, Alhaurín de la Torre, Torremolinos y la capital, "una situación que se repite con el proyecto del colector de Istán a Marbella o la reforma de la depuradora de Almáchar".

En agricultura y medio ambiente "no se han puesto en marcha actuaciones, como los tratamientos selvícolas en los montes de Cártama, la mejora de caminos, la reparación del puente Pontón de la Estación de Benaoján, la construcción del Centro de Interpretación de la uva pasa en Almáchar o la puesta en marcha de un plan de dinamización de la uva pasa de la Axarquía".

EDUCACIÓN, IGUALDAD, CULTURA Y TURISMO

En materia educativa, Ruiz Espejo ha criticado que "se hayan suprimido en la provincia once unidades de educación infantil y 42 de primaria, así como que se hayan ejecutado recortes en los colegios públicos rurales y que se hayan generado problemas en los conservatorios de música Martín Tellado y Manuel Carrá por la falta de profesores especializados".

"Se ha permitido el despido de diez maestros de la Escuela Infantil 'El Faro' de Torrox y hemos presenciado la vuelta de aulas prefabricadas en la provincia como ocurre en el caso de Antequera y Marbella, mientras existe un parón en la construcción de nuevos centros o en obras de mejora en los existentes", ha señalado.

También ha considerado que la "desastrosa" gestión del PP y Cs en materia de salud "ha llevado a la sanidad pública malagueña a una situación de caos y colapso", criticando igualmente el "recorte brutal" de las ayudas a las asociaciones que luchan contra la violencia de género.

En materia de Dependencia, ha dicho que "aumentan las demoras con 1.594 personas más a la espera para recibir este servicio" y en equipamientos culturales, ha lamentado que "no exista inversión" para poner en marcha el auditorio de Málaga o el teatro de Alhaurín de la Torre, para el futuro del Convento de la Trinidad, para la ampliación Orquesta Filarmónica, para el plan de promoción de la figura de Bernardo de Gálvez, entre otros".

"En materia turística se ha dado un paso atrás tras anunciarse la supresión de la línea aérea entre Málaga y Nueva York, no hemos visto una gestión eficaz", ha destacado Ruiz Espejo, quien en cuanto a justicia ha señalado que se ha rechazado impulsar nuevos juzgados de Marbella, la mejora de los de Estepona, entre otros.

Por último, en materia de servicios de recaudación de impuestos, "el Gobierno de PP y Cs ha decidido cerrar nueve de las 14 oficinas liquidadoras de la provincia de Málaga situadas en Álora, Archidona, Benalmádena, Campillos, Coín, Fuengirola, Manilva, Ronda y Torrox, una medida que afecta a más 434.000 malagueños", ha concluido.