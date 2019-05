El PSOE entrega 3.000 firmas en la Diputación para exigir la reapertura de la residencia San Carlos de Archidona

Publicado 02/05/2019 16:17:18 CET

La institución asegura que la limpieza tras las obras acaba de terminar y destaca la voluntad de la Junta por conveniar las plazas

MÁLAGA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, y la alcaldesa del municipio malagueño de Archidona, Mercedes Montero, han entregado este jueves en el registro de la institución provincial unas 3.000 firmas de vecinos de la localidad exigiendo la reapertura inmediata de la residencia San Carlos, que lleva más de dos años cerrada.

García ha criticado que no valen ya "las excusas, las falsas promesas y las patadas hacia adelante" del equipo de gobierno del PP, considerando que no abrir la residencia es "una absoluta tomadura de pelo a los mayores del centro y a sus familiares, así como a vecinos y a la ciudadanía en general".

"Es una muestra más de la desidia, la dejadez y el desinterés del PP por las políticas sociales. Políticas sociales que dan cobertura a las personas que más lo necesitan, como son los mayores de la localidad de Archidona y de la comarca de Antequera", ha criticado García.

Tras recordar las instalaciones "valiosas, en perfecto estado y con una plantilla cualificada" de la residencia, "pero que sigue cerrada", ha recordado que tanto el PSOE como la alcaldesa han reivindicado "la ampliación de esta residencia con el edificio colindante que fue adquirido por la Diputación para tal fin cuando gobernaba el PSOE, que se concierten todas las plazas de la residencia con la Junta de Andalucía y que se dé servicio a mayores no dependientes".

Por su parte, Mercedes Montero ha recordado que las obras que estaba realizando la Diputación en la residencia "ya están finalizadas", al igual que la limpieza del inmueble.

"Lo único que hace falta es tener la voluntad política de abrir las puertas de esta residencia para que al menos los mayores que trasladaron mientras duraban las obras, que están en la residencia La Vega de Antequera, ocupen su lugar en la residencia San Carlos", ha dicho.

La regidora ha añadido que hace meses pidió una reunión al presidente de la Diputación, Francisco Salado, que le derivó al vicepresidente Jacobo Florido, "pero ni uno ni otro me han atendido". "Merezco que al menos me den una cita para ponerme al día de cómo está la residencia", ha dicho, añadiendo que con el PSOE en la Junta había "una voluntad clarísima de concertar plazas y no se hizo porque las obras aun no habían finalizado y era la Diputación la que tenía que hacer el procedimiento para concertar esas plazas".

RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad, Innovación Social, Servicios Sociales y Centros Asistenciales, Lourdes Burgos, ha negado que desde la Diputación no se hayan reunido con la regidora, incidiendo en que el vicepresidente de la institución, Francisco Oblaré, mantuvo un encuentro para explicar la situación.

Burgos ha subrayado a Europa Press que la limpieza completa de las instalaciones concluyó este lunes, 30 de abril, y en estos momentos se están colocando los enseres en la residencia y ultimando detalles para realizar una jornada de puertas abiertas para los vecinos de Archidona y la comarca.

"Qué casualidad que dan esta rueda de prensa justo cuando sabían que la limpieza acabó el lunes, que iba a durar un mes y al final han sido tres semanas pero no dejamos de trabajar en esta residencia, cosa que no hizo el anterior Gobierno andaluz", ha enfatizado.

En este sentido, ha negado que la Junta, con el Gobierno socialista, tuviera voluntad de concertar las plazas de, tal y como defiende la alcaldesa: "No es cierto, se les pidió en muchísimas ocasiones y nunca dieron un compromiso firme". Pese a ello, ha recordado, la Diputación acometió las obras para certificar el centro y que las plazas pudieran tener el concierto.

Burgos ha recordado que el anterior Ejecutivo socialista en Andalucía "cambió tres veces el proyecto y por eso se ha alargado tanto", incidiendo, además, que la disposición de la Junta de Andalucía actualmente es "acreditar y conveniar las plazas; pero dar una fecha sería mentir".

La diputada ha señalado que en Archidona hay dos residencias, una municipal y la de la Diputación. En el primer caso la gestión "está externalizada, privatizada, con las plazas concertadas". "Somos los únicos que apostamos por una residencia pública al cien por cien y el Ayuntamiento que no pida lo que no hace", ha apostillado.

"La de la Diputación es la única de gestión pública, pagada por la Diputación y ya hemos pedido que la Junta haga la inspección para darle la acreditación al centro, de manera que se especifique que cumple la normativa, que todo está en perfectas condiciones y que ya se pueden conveniar las plazas", ha sostenido Burgos, quien ha mostrado su disposición "siempre a hablar con la alcaldesa" sobre este y otros asuntos de interés para Archidona: "Tiene mi teléfono y me puede llamar las veces que quiera".

A finales de marzo, el vicepresidente Jacobo Florido visitó las instalaciones de la residencia tras las obras, antes de la limpieza que se ha acometido, recordando que se abriría en los próximos meses. La inversión de la Diputación para adaptar las instalaciones, con 36 años de servicio, a los requisitos que establece la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía ha superado los 300.000 euros.