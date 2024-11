El PSOE-A exige al presidente de la Junta que "dé la cara" ante "las nulas medidas en vivienda"

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la cara y deje de esconderse ante el grave problema de la vivienda existente en Andalucía, un problema ante el que el gobierno del PP no ha desarrollado ni una sola medida para solventarlo".

Pérez, que ha participado este sábado en la manifestación en que se ha llevado a cabo en Málaga por el derecho a la vivienda, donde ha dejado claro que "si nos echan de los barrios, salimos a la calle".

"Miles y miles de ciudadanos están hoy --este sábado-- diciendo que esto tiene que cambiar", ha subrayado. En este sentido, ha puesto de manifiesto la situación "insostenible" existente en materia de vivienda en todas las provincias andaluzas, por lo que ha llamado a decir "alto y claro" que es necesario ya una política "eficiente" de vivienda y respuestas tanto en compra como en alquiler.

Así, ha hecho hincapié en señalar que la Junta de Andalucía "no está haciendo nada", pese a que es la que cuenta con las competencias en la materia. "No ha puesto ni una sola medida para dar respuesta a la falta de vivienda existente, por lo que exigimos a Moreno Bonilla que dé la cara, que no se quede callado, que no esté escondido", ha sentenciado.

De hecho, Pérez ha llamado la atención sobre los presupuestos presentados por Moreno Bonilla para la Junta de Andalucía para 2025, unas cuentas, que en su opinión, "son mentira, ya que todo lo que recogen son transferencias del Plan Estatal de Vivienda".

"La Junta no invierte en materia de vivienda", ha incidido. Pérez también ha llamado la atención sobre la proliferación de pisos turísticos, poniendo como ejemplo el caso de Málaga, con más de 3.000 las viviendas de este tipo, por encima de ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Sevilla, de mayor tamaño.

Por ello, ha pedido una moratoria que impida que "se dé una licencia de uso turístico más y una reducción del número de viviendas de este tipo". En este marco, ha alertado sobre el hecho de que se han ido de Málaga más de 34.000 personas en los últimos cinco años y hay más de 32.000 demandantes de VPO, situaciones ante las que ha dejado clara la responsabilidad de los gobiernos del PP de Paco de la Torre y Moreno Bonilla.