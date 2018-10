El PSOE insiste en el mantenimiento de los oficios tradicionales como seña de identidad de la provincia de Málaga

Publicado 03/07/2018 17:34:42 CET

ALMÁCHAR (MÁLAGA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha incidido en el mantenimiento de los oficios tradicionales como seña de identidad de la economía y cultura malagueñas. Así lo ha indicado en su visita a la fragua de Miguel Maldonado, en Almáchar, una de las más importantes de la comarca y de toda la provincia.

Conejo, junto al portavoz socialista en la localidad y diputado provincial, Antonio Yuste, y el alcalde de El Borge, Salvador Fernández, ha explicado la propuesta de los socialistas en la Diputación de crear una escuela provincial de oficios, aprobada por unanimidad y que, a su juicio, debe ser un hecho a partir del próximo año, contando para ello con presupuesto.

La idea es que las mancomunidades, los ayuntamientos y las asociaciones de artesanos puedan poner en marcha cursos dedicados a recuperar y mantener estos oficios tradicionales, ha señalado el socialista, quien ha agregado que recuperar los oficios tradicionales es "clave para una comarca como la de la Axarquía que quiere convertir su tradición, su costumbre y su agricultura también en un atractivo económico y turístico".

"Estamos reivindicando que la Diputación de Málaga recupera los oficios tradicionales malagueños, que no se pierdan, que oficios como la fragua u otros oficios artesanales de la provincia de Málaga se sigan manteniendo de generación a generación", ha expuesto.

Para ello, ha resaltado, "es fundamental que nuestro mayores enseñen a nuestros jóvenes estos oficios". Conejo ha afirmado que los socialistas persiguen que la fragua sea "un exponente más de esa apuesta que estamos realizando por convertir a la uva pasa de la Axarquía en el motor económico y turístico de esta comarca".

"Artesanos, en este caso un herrero como Miguel Maldonado, es el ejemplo de los hombres y mujeres de esta provincia que durante generaciones han mantenido oficios tradicionales. Queremos que estos oficios se sigan manteniendo en nuestros pueblos y que sigan siendo también una seña de identidad de la economía, de la cultural y de nuestra costumbre", ha finalizado.

En los mismos términos se ha pronunciado Yuste, quien ha añadido que el hecho de que no se pierdan estos oficios significa también que no se pierda la historia de Málaga. "Todos estos oficios tradicionales forman parte de la historia de la provincia y lo que pretendemos, a parte de crear empleo y crear futuro, es que no se pierdan estos oficios tradicionales para que también tengamos un futuro que desarrollar para los jóvenes de la provincia", ha asegurado.

El alcalde de El Borge, Salvador Fernández, ha explicado que este tipo de oficio, como es la fragua de Miguel, contribuye y tiene una relación con la pasa. "Muchos de los aperos que se necesitan para la labranza de la pasa moscatel salen de la fragua. Es un valor añadido más a la cultura", ha añadido.