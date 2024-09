PSOE de Málaga acusa al presidente de la Junta de "engañar a malagueños con el tercer hospital y con el Pascual"

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanna Moreno, "nos ha engañado a los malagueños con el tercer hospital y con el Pascual". "Hoy queremos preguntarle al presidente de la Junta de Andalucía, al señor Moreno Bonilla, dónde está el tercer hospital. Prometió que se iban a iniciar las obras en el año 2020, que en 2023 podrían estar muy avanzadas y a día de hoy no se ha hecho nada", ha explicado.

"Lo único que vimos es al señor Moreno Bonilla en campaña subido a una máquina con un casco para decir que empezaban las obras del tercer hospital", ha añadido.

"Los malagueños nos sentimos engañados, nos han engañado, no se ha hecho nada", ha subrayado, al tiempo que ha subrayado que el presidente de la Junta "prometió que se iba a abrir también el Hospital Pascual, que en mayo del año 2023 estaría en funcionamiento y a día de hoy sigue cerrado".

"En materia sanitaria, lo único que ha hecho Moreno Bonilla es engañarnos a los malagueños y a las malagueñas. Nos ha engañado con un tercer hospital que no existe y nos ha engañado con la apertura del Hospital Pascual que no está abierto. Lo único que vemos son colas en los centros de salud para pedir una cita, listas de espera desbordadas y especialistas que no te dan cita. En definitiva, una sanidad que con Juanma Moreno Bonilla va a peor", ha concluido.