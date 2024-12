PSOE de Málaga dice que muerte de Caparrós el 4D "requiere transparencia" y desclasificación de datos "sería importante"

Daniel Pérez critica que Juanma Moreno "quiere reescribir la historia"

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha asegurado que la muerte de Manuel José García Caparrós en la capital durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en la que se reivindicaba la autonomía para Andalucía, es un hecho "que requiere de la máxima transparencia", y que así se lo ha hecho saber a su familia, a la vez que ha afirmado que la desclasificación de los datos en torno a aquel hecho "sería importante".

En este sentido se ha pronunciado este miércoles Pérez durante el homenaje que los socialistas han realizado a García Caparrós en el Lugar de Memoria Histórica de la capital donde una placa homenajea a su figura, y donde acompañado por otros representantes socialistas, ha estado junto a las hermanas de Caparrós, Loli, Puri y Paqui.

Pérez ha recordado que el 4D "quedó marcado en rojo en el calendario de nuestro pueblo por un trágico hecho, por el asesinato de Manuel Jesús García Caparrós". "Han pasado 47 años y creemos que la desclasificación de ese asesinato sería importante, lo decimos desde Málaga y lo decimos aquí acompañado de la familia Caparrós, porque entendemos que ha pasado un tiempo suficiente y ya es el momento de que se conozca qué pasó. Es de justicia ya que se dé ese paso tan importante, se lo decimos a la familia que está aquí en estos momentos", ha declarado.

Y, preguntado por los periodistas sobre si va a plantear al Gobierno la desclasificación de los datos en torno a la muerte de Caparrós ha contestado: "Sí, por supuesto".

Pérez ha asegurado que "el 4 de diciembre de hace 47 años los andaluces y las andaluzas salieron a la calle a reivindicar una autonomía de primera, no queríamos ser menos que nadie, no queríamos quedarnos atrás en la reivindicación del pueblo andaluz, en la reivindicación de las comunidades autónomas".

"Andalucía se convirtió en la comunidad autónoma que dio el paso adelante para que, junto con las comunidades autónomas históricas, se pudiera constituir el Estado autonómico que hoy conocemos", ha subrayado.

"Andalucía se convirtió en la columna vertebral del Estado autonómico y lo hizo el pueblo andaluz de forma valiente, en la calle, manifestándose, reivindicando lo que era justo, la libertad, la justicia y la igualdad; lo conseguimos a pesar de que en aquel momento la fuerza reaccionaria, la derecha, no quería, no quería que existiera un estado de la autonomía que sigue vertebrado y que ha alcanzado las mayores cotas de poder y de bienestar que conocemos en estos momentos", ha manifestado.

El líder de los socialistas malagueños también ha dirigido sus críticas al Gobierno andaluz, y al respecto ha señalado: "No entendemos cómo el Gobierno de Moreno Bonilla quiere reescribir la historia; la historia es tal como pasó, no se puede reescribir la historia en nuestras escuelas para que se vaya perdiendo la memoria, que no se va a perder mientras que tengamos el recuerdo y la vivencia de muchos malagueños y malagueñas que salieron a la calle a defender la igualdad de todos los andaluces", ha dicho.