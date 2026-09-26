El PSOE de Málaga exige al PP "actuaciones contundentes" ante "insalubridad" en las obras del paseo de Pedregalejo

El PSOE exige al PP “actuaciones contundentes” por “condiciones preocupantes de insalubridad" en las obras del paseo de Pedregalejo - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado la situación de "absoluto abandono y las pésimas condiciones a las que el equipo de gobierno local está sometiendo a los vecinos" de Pedregalejo "debido a la nefasta gestión de las obras en su paseo marítimo". Así lo ha expresado la concejala socialista Lorena Doña en compañía de vecinos del distrito durante una visita a la zona, localizada entre los números 72 y 78 del Paseo Marítimo del Pedregal.

"Los vecinos nos están explicando el dislate que supone y a estas alturas de la ejecución de la obra, las aberraciones por las que tienen que estar pasando", ha dicho la edil, quien ha criticado la que ha calificado como "negligencia" del Consistorio ante la existencia de "zonas donde todavía no se han terminado, tuberías de fecales que no son cambiadas, vertidos de fecales directamente a las playas, y la respuesta que se le dan a estos vecinos es ninguna".

La edil socialista señala haber evidenciado la "nula capacidad de respuesta" del gobierno local, señalando el caso de una residente que "lleva varias semanas detrás del equipo de gobierno trasladando este problema, dándole registro a diferentes escritos planteando la situación, y no solamente es que no se ha hecho nada, es que tampoco ha venido nadie a resolver el tema".

Además, ha denunciado que a los vecinos "se les está sometiendo a unas condiciones de vida insalubres, rodeados de mosquitos, de ratas, unos problemas tremendos con el cemento y sobre todo para las personas que son alérgicas con unas consecuencias bastante gravosas", a la vez que ha exigido al equipo de gobierno "que actúe de una vez" porque "no podemos seguir sometiendo a los vecinos y vecinas del paseo marítimo de Pedregalejo a este dislate y a estas condiciones infrahumanas e insalubres".

Doña ha centrado también su crítica en la pérdida de identidad por este "paseo franquicia" que da la espalda a las necesidades reales de los residentes. "No ha habido ningún tipo de consenso vecinal sobre el aspecto final del paseo. Nos estamos encontrando con la instalación de suelos porosos que, además de ser poco prácticos para el día a día frente al mar, no respetan la esencia del barrio", ha explicado. La edil ha puesto como ejemplo de esta desconexión la intervención realizada en la Plaza Varadero.

"El colmo del despropósito lo vemos en esta plaza. Donde antes había un parterre que servía como punto de encuentro tradicional, un lugar donde los vecinos de toda la vida se sentaban a charlar y convivir, ahora han plantado dos palmeras aisladas sobre el suelo. Han eliminado de un plumazo un espacio de convivencia vecinal para imponer un modelo de ciudad escaparate que no cuida ni sus símbolos ni su identidad", ha denunciado.

Por su parte, Esperanza Almoguera, vecina afectada de Pedregalejo, ha puesto voz a la profunda indignación del barrio, denunciando el "desprecio y la opacidad" del proyecto. "Las obras no han tenido exposición al público, no han tenido tiempo de alegaciones, no se nos ha consultado absolutamente nada a los vecinos, no se ha hecho ni una asamblea informativa ni nada, con lo que no estamos de acuerdo".

La vecina ha detallado la "pérdida de calidad de vida y el despropósito de la actuación", criticando que "nos han quitado las zonas verdes, nos han puesto unas pérgolas que van a salir volando en el primer vendaval que venga porque son demasiado altas y son ineficaces porque no dan sombra".

UNA TUBERÍA DE FECALES CON MÁS DE 30 AÑOS

Almoguera ha alertado de un "gravísimo riesgo sanitario" consentido por el Ayuntamiento, ya que por las prisas "nos quieren dejar una tubería de aguas fecales de hace 30 años enterrada y prestando servicio no se sabe cuántos años más".

Esta infraestructura obsoleta ya provoca que haya "dos tubos y son de aguas fecales que vierten directamente al lado de las palmeras". Según la afectada, esta situación de insalubridad "ya nos supera, aparte de todo lo que estamos tragando de polvo de hormigón, de todo lo que estamos viendo, las ratas, las cucarachas, los mosquitos y lo sucio que está todo, por supuesto".

La vecina asegura que sufren una proliferación incesante de plagas por la falta de limpieza, porque "a todas horas tenemos ratas y de las grandes", además de mosquitos que "tan agresivos como los que hay, no hemos tenido nunca".

El grupo socialista se suma a la exigencia de los vecinos al Ayuntamiento para "que no deje enterrada la tubería de hace 30 años de aguas fecales" y que la cambien como ya "han hecho en todo el barrio". Mantener esa tubería de plástico deteriorada tras 30 años al lado del mar es inaceptable porque, como ha advertido la vecina, "tiene conexión con las otras y por lo tanto puede contaminar el suelo, puede contaminar las otras tuberías, puede contaminar muchísimas cosas", ha finalizado Esperanza Almoguera.