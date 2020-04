PSOE de Marbella cree “insuficientes” medidas económicas del Ayuntamiento para afrontar crisis por coronavirus

MARBELLA (MÁLAGA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), José Bernal, ha calificado este viernes como "insuficientes" las medidas económicas que ha planteado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a la que ha pedido que "no deje tirados a los vecinos" ante la crisis ocasionada por el coronavirus.

Bernal ha señalado a través de una nota de prensa que las propuestas económicas son "fuegos artificiales con muy pocas iniciativas concretas", ya que, ha indicado, Muñoz "se olvida no solo de los grandes empresarios, para los que solo ha propuesto algunas bonificaciones vinculadas al empleo, sino sobre todo de los trabajadores, pequeños empresarios y autónomos".

Ha destacado la "contradicción" de pedir al Gobierno central que no cobre impuestos al empresario que no tenga actividad, mientras que la alcaldesa de Marbella quiere cobrar "como mínimo un 75% a quien mantenga el empleo y el 100 por ciento a quien no".

El concejal ha reclamado a la regidora que "más allá de la propaganda y del titular de que va gastar 130 millones de euros, nos diga cómo va a llegar ese dinero al bolsillo de los ciudadanos que más lo necesitan para poder seguir comiendo cada día", al tiempo que ha indicado que "los vecinos del municipio necesitan más que nunca a su Ayuntamiento, que es la administración más cercana, y que no les puede volver la espalda en estos momentos".

Bernal ha pedido a Muñoz "liderazgo y cercanía" y ha propuesto al equipo de gobierno consensuar las medidas económicas que "de verdad sirvan para que los que peor lo están pasando superen esta crisis". "Nos van a tener siempre de su lado para que todos juntos salgamos de esta situación. La prioridad son los ciudadanos más necesitados", ha indicado.

Asimismo, Bernal ha aplaudido medidas como el incremento de las ayudas sociales de emergencia gracias, según él, a la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir que los ayuntamientos utilicen para este fin el remanente de ejercicios anterior.

También ha valorado otras iniciativas anteriores como la marcha de un teléfono de apoyo emocional "siempre que sea una realidad y no un anuncio en la prensa", pero considera "insuficientes" las iniciativas de corte económico.

"Son muchos los impuestos municipales y esta crisis está ya dejando a mucha gente que no podrá pagarlos. Hay que levantar la presión fiscal sobre los vecinos más necesitados, más allá de las bonificaciones que ha anunciado", ha apuntado Bernal, que ha reiterado la disponibilidad absoluta del grupo municipal socialista para apoyar "cualquier tipo de medida que se tome en esta dirección".