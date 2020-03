El PSOE pedirá conservar in situ los hallazgos arqueológicos de la zona del Astoria en Málaga capital

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos que los hallazgos arqueológicos de la parcela del antiguo cine Astoria-Victoria, ya derruido, se conserven en el mismo lugar en que se encuentran.

Así lo ha manifestado el líder socialista durante una visita a la zona de los trabajos en compañía del concejal Mariano Ruiz. Pérez ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "proceda a datar los restos, conservarlos y ponerlos en valor de manera íntegra en el mismo lugar donde se han hallado".

Al mismo tiempo ha solicitado a la Junta de Andalucía "que dote de la mayor protección posible a los restos y a colaborar económicamente con su puesta en valor".

El socialista ha pedido, además, al Consistorio "que se pongan a disposición de la oposición y de la ciudadanía toda la información y las fotografías del proceso de excavación". También ha solicitado el acceso a las planimetrías de cada fase y los informes realizados por la Delegación de Cultura "para convertir cada decisión en un proceso transparente y riguroso acerca de los restos encontrados".

En el mismo orden de cosas, Pérez ha exigido que se sustituyan vallas opacas que se encuentran actualmente en el perímetro de la zona de los trabajos por otras transparentes "como se hace ya en otras capitales europeas para que la ciudadanía pueda disfrutar de la vista de los restos y evolución de los trabajos". "Si no hay nada que esconder, no entendemos porqué se habilitan vallas que no permiten ver qué hay al otro lado", ha dicho.

Ha recriminado a De la Torre que el expediente de los trabajos "no se ha trasladado al grupo municipal socialista en su totalidad". "Es curioso que cuando nuestro concejal Mariano Ruiz ha pedido acceso a la información sólo se le haya dado traslado del informe de demolición, sin aportar datos sobre la propia naturaleza de los restos encontrados", ha señalado, preguntándose "¿Qué tiene que esconder el Ayuntamiento?".

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha manifestado que "el PP ya nos ha dado muestras de que el patrimonio histórico es más un estorbo que un activo para nuestra cultura y nuestro turismo, viendo casos anteriores de derrumbe como Villa Maya, La Mundial y avenida de Andalucía".

Ruiz se ha mostrado sorprendido por el hecho de que "la dirección de los trabajos de excavación los lleva a cabo una empresa demoledora, es decir una firma especialista en demoliciones, la Unión Temporal de Empresas Hermanos Campano-Canteras de Almargen, con un importe de 387.204 euros. "No creemos que esta sea la medida más razonable cuando se trata de conservar nuestro patrimonio, más que de destruirlo", ha exclamado.

Otro asunto que llama la atención a los socialistas "es la diferencia de pareceres entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga acerca de la naturaleza de lo encontrado en la parcela del Astoria-Victoria".

Al respecto, Ruiz ha recordado que "en noviembre del pasado año 2019, los técnicos de la Delegación de Cultura en Málaga de la Junta confirmaban, tras comprobación in situ, que los restos hallados corresponden con la muralla del arrabal Fontanalla cuyos orígenes se remontan al siglo XII". "Entonces, como esta muralla está catalogada como Bien de Interés Cultural debe conservarse en el mismo espacio y se debe seguir excavando para ver si se encuentra más extensión de la misma", ha apuntado.

Sin embargo, la arqueóloga contratada por la empresa ganadora de la licitación, especialista en demoliciones, afirmaba que, en realidad, "se trataría de un tapial perteneciente a las reformas del convento y hospital de Santa Ana, del siglo XVI y cuyos restos no tendrían que ser conservados en su ubicación, pudiendo ser catalogados y retirados", ha informado el edil socialista.

Para Ruiz, "esta falta de sintonía entre la versión de la Junta de Andalucía y la del Ayuntamiento de Málaga sobre la naturaleza de los restos encontrados indica la falta de sensibilidad por el patrimonio histórico cultural que el equipo de gobierno de este Consistorio ha mostrado en los últimos tiempos". En este caso, fácilmente observable en los pliegos de licitación para la obra de excavación que "poco o nada priman a los aspectos más científicos".

"Las informaciones sobre la realidad de lo encontrado en las excavaciones han sido contradictorias. De ahí que pidamos que se ponga luz y taquígrafos sobre los avances de los trabajos", ha afirmado Mariano Ruiz, apuntando que el suelo de esta parcela es "una muestra de la evolución histórica de Málaga".

Se trata, han incidido, de "un trozo de la memoria colectiva de los malagueños que retrataría el paso de romanos, musulmanes y cristianos por nuestra urbe". "Aquí se instalaron un mesón, un hospital y una carbonería, mientras que en la época altoimperial romana el entorno quedaría relacionado con una de las salidas de la urbe y al uso funerario", han recordado los socialistas.

Más tarde, en época medieval, la zona queda identificada como espacio entre la Puerta de Granada y el arrabal septentrional, encuadrándose dentro de su entramado urbano. Tras la conquista, el entorno es ocupado por la plaza, el Convento de la Merced, el Hospital de Santa Anta y el Convento de la Paz. Durante el siglo XIX la zona empieza a parecerse a la imagen que de la misma se mantiene ahora.

"Independientemente de a qué época correspondan, los restos hallados pueden configurarse como una parte importante de la historia de la ciudad de Málaga y se hace necesario que se adopten actuaciones para protegerlos", han insistido, apuntando que "datarlos, conservarlos y ponerlos en valor son algunas medidas que parecen lógicas y propias de una ciudad moderna pero que mira a su pasado conservando su riqueza histórica y cultural".