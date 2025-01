El PSOE pide al alcalde "contundencia" con los pisos turísticos y declarar Málaga ciudad tensionada

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "se deje de titulares triunfalistas y de hablar sobre lo bien que está Málaga y comience a pensar en los miles de malagueños que se tienen que ir de su ciudad" por "el alza en los precios del alquiler y compra de vivienda".

Un día antes de la celebración del Debate del Estado de la Ciudad, Pérez ha pedido a De la Torre que "acepte de una vez las herramientas que facilita la Ley de Vivienda", aludiendo a aconsiderar a todo el término municipal "zona tensionada por los precios del alquiler y por la proliferación de los pisos turísticos".

Al respecto, ha puesto como ejemplo el caso de Barcelona, "una gran capital que pese a quintuplicar la población de la ciudad de Málaga tiene sólo 8.000 pisos turísticos frente a los 13.000 de la ciudad y se espera que lleguemos a las 25.000 viviendas de uso turístico por la inacción del Partido Popular".

Para Pérez, "si Barcelona ha podido bajar en un 5% cada dos meses los precios del alquiler por poner coto a los pisos turísticos, en la ciudad de Málaga la subida interanual en Málaga ha sido de más de un 20% en el último año".

En este punto, se ha preguntado "¿Dónde se creen que irán los fondos de inversión a especular con la vivienda una vez salgan de Barcelona, que ya considera su término municipal como saturado?" y ha respondido que "irán a ciudades como Málaga, donde un alcalde como De la Torre les tiende alfombra roja sin regular este problema".

Así lo ha manifestado Pérez en rueda de prensa tras reunirse con representantes de trabajadores del Centro de Acogido Municipal, concentrados frente a la puerta del Ayuntamiento para protestar por "la posible privatización del albergue municipal, que significará que doce personas se queden sin trabajo, que quienes se quedan perderán derechos laborales porque se han reducido horas y presupuesto Y que más de 500 personas que duermen al raso, sin hogar, no serán atendidas de la misma manera como hasta ahora".

Pérez ha indicado que "esta es la Málaga real de la que hay que hablar en el Debate del Estado de la Ciudad, la Málaga de los barrios, la de los trabajadores, la de las familias trabajadoras que no pueden pagar una vivienda en su ciudad porque los precios están por las nubes por la especulación".

"Es inaudito que un piso de tres habitación cueste al mes 1.200 euros en el barrio de Miraflores o de Parque del Sur, en Ciudad Jardín. Cuándo se ha visto eso", ha añadido.

Así, Pérez ha insistido a De la Torre a que este martes "se deje de titulares triunfalistas y de anuncios de proyectos que días más tarde meterá en un cajón" y ha recordado que así "ocurrió durante las pasadas ediciones del Debate del Estado de la Ciudad en 2018 y 2022, cuando se habló de la Copa América de Vela y de la Exposición 2027, a la que el equipo de gobierno llegó tarde".

"Es momento de resolver el problema de la falta de vivienda asequible en nuestra ciudad, considerando tensionado todo el término municipal, no sólo 43 zonas que ya no soportan más pisos turísticos; hay que construir más VPO, pero con presupuesto", ha dicho y ha incidido en que "el 85% de la financiación de las actuales promociones de vivienda pública procede del Gobierno central". "Hay que frenar de manera urgente la proliferación de pisos turísticos o no nos quedarán malagueños por los que trabajar", ha concluido.