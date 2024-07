El PSOE pide al alcalde de Málaga que "ponga una moratoria a las viviendas turísticas inmediatamente"

MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este lunes al alcalde, Francisco de la Torre que "deje de echar balones fuera" y ponga en marcha "medidas valientes para acabar con el mayor drama que vive la ciudad".

Pérez ha recordado las miles de personas que "salieron a la calle el pasado sábado para protestar contra la inacción de un equipo de gobierno que no hace nada y reivindicar el derecho a un hogar". "Si De la Torre realmente ha entendido el mensaje, tiene hasta final de mes para imponer una moratoria y eliminar viviendas turísticas. Hace falta una decisión valiente como la que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona, ahí tiene un ejemplo", ha manifestado.

Ha insistido en que "en los últimos cinco años 25.000 malagueños se han tenido que ir de la ciudad", porque "a día de hoy no hay ninguna vivienda por debajo de 800 euros de alquiler en Málaga".

"Esto es inasumible para cualquier familia. En el pasado pleno pudimos a escuchar a Esther, que vino a decir que trabaja pero que con su sueldo no puede permitirse un alquiler. Sin embargo, en vez de actuar y poner en marcha una solución, el alcalde le dijo que si tiene un trabajo no será tan difícil encontrar un alquiler. Con esa actitud de cobardía e insensibilidad con nuestros vecinos no se llega a ningún lado", ha agregado.

Por otro lado, ha precisado que "Málaga es la ciudad que tiene más pisos turísticos, por encima de Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla" y ha insistido en que "no puede ser que Málaga tenga 12.000 viviendas de uso turístico. ¿Qué ha hecho De la Torre durante los últimos 24 años como alcalde? Porque si él habla de la ciudad de éxito de la que tanto le gusta hablar, también tendrá que asumir la responsabilidad máxima de que ahora mismo tengamos el mayor problema de toda España en materia de vivienda".

"Tener la mayoría absoluta no le da la razón para poder seguir con este modelo que lo único que está demostrando es codicia de unos pocos de fondos buitres que vienen a hacer negocio con la vivienda", ha criticado.

Asimismo, Pérez ha acusado al equipo de gobierno de estar cometiendo "una neglicencia municipal", porque "el Instituto Municipal de la Vivienda tiene que dedicarse en exclusividad a la promoción y a la construcción de viviendas públicas, no como en los últimos años que se ha dedicado a todo menos a esto".

Ha añadido que "no podemos construir viviendas de VPO a 230.000 euros, porque eso no es una vivienda de VPO, sino de régimen libre" y ha destacado "la necesidad de que Málaga tenga un parque público de alquiler, que en estos momentos no tiene".

Por ello, ha pedido a De la Torre "que ya que le gusta tanto escribir cartas, que le escriba una carta a Juanma Moreno y que le pida una reunión y que se sienten el Ayuntamiento y la Junta para hablar de vivienda. Estoy convencido de que el Ministerio de Vivienda con Isabel Rodríguez está en esa línea, porque lo están demostrando, ya que la única vivienda pública que se está construyendo en nuestra ciudad es gracias a la financiación del Gobierno de España".

También ha exigido al alcalde "que deje de mentir" y "que no diga que no podía hacer nada hasta el nuevo decreto de la Junta para regular los pisos turísticos, porque hasta el propio coordinador del Área de Urbanismo y Vivienda ha reconocido que tenía las competencias para hacerlo, pero le ha faltado valentía".

Por último, y tras la manifestación del 29J, el portavoz socialista ha pedido a De la Torre "que se ponga a trabajar y deje de lloriquear, porque ya ha visto que Málaga el pasado sábado despertó y salió a la calle para decirle alto y claro que ya está bien. Hay que tomar medidas valientes de una vez por todas", ha concluido.