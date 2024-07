PSOE pide atajar "problema habitacional" en Málaga: "Los pisos turísticos están desplazando al comercio de los barrios"

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno local "que sea consciente del gran problema habitacional que hay en la ciudad de Málaga" con "más de 26.000 demandantes de VPO, escasa oferta de alquiler y compra asequible, que ha disparado los precios" y "una selva de desregulación de pisos turísticos que ya están ocupando en los barrios el lugar de los comercios que echan el cierre por el coste del alquiler de los locales".

Los socialistas han advertido de que "se están habilitando infraviviendas, con espacio reducido y escasa iluminación, sin ventilación suficiente en muchos casos, en locales comerciales que se marchan de los barrios", mientras que "dos concejales del equipo de gobierno aconsejan a los malagueños que no puedan pagar un alquiler que se marchen a otros municipios".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Huelin el portavoz socialista, Daniel Pérez, acompañado de la viceportavoz socialista, Begoña Medina, de las concejalas del PSOE Carmen Martín y Rosa del Mar Rodríguez, y también con el activista vecinal Ignacio Romera.

Pérez ha advertido de que "llevamos años denunciando que la falta de vivienda pública, a precio asequible y la presión por la proliferación de pisos turísticos iba a crear un gran problema de habitabilidad en nuestra ciudad".

"Lo cierto es que a día de hoy Málaga, una ciudad con casi 590.000 habitantes, tiene más de 12.000 viviendas turísticas. Mientras que Barcelona, que casi triplica la población de nuestra ciudad, no llega a las 10.000", ha agregado.

Al respecto, ha añadido que "es imposible comprar y es imposible alquiler a un precio asequible. Y este fenómeno ya no sólo lo encontramos en el centro de la ciudad, sino que está afectando a los barrios trabajadores".

Ha insistido en que el regidor "debe tener conciencia sobre la falta de vivienda en Málaga. Que le refresque la memoria que el pasado 29 de junio salieron a la calle más de 10.000 personas exigir una Málaga para vivir, no para sobrevivir".

"El alcalde lo único que hace es quejarse, pero no le exige nada a la Junta de Andalucía, que es la administración competente de la construcción de vivienda protegida", ha dicho y ha recordado que "es el gobierno de Pedro Sánchez el que está pagando a pulmón la construcción de VPO, con más de 1.300 viviendas en el sector Universidad con el 85% del presupuesto del Gobierno central, mientras que la Junta no hace nada para construir vivienda y el Ayuntamiento no termina de poner coto a la proliferación de pisos turísticos".

Para la socialista Carmen Martín, concejala que defenderá la moción del PSOE "sobre crisis habitacional" en la comisión del próximo jueves, "encontrar una vivienda asequible en la ciudad es misión imposible" y ha afeado que "el equipo de gobierno mira hacia otro lado por el éxodo de los malagueños fuera de su ciudad, una fuga alentada incluso por dos concejales del PP, las familias malagueñas ya dedican más del 50% de sus ingresos a pagar la vivienda".

"Este problema, el de la falta de alquiler residencial de larga temporada a un precio asequible, se da porque De la Torre no ha visto venir la incidencia que tendrían los pisos turísticos. O tal vez le conviene que los malagueños se vayan para que vengan extranjeros con alto poder adquisitivo a la ciudad", ha concluido.