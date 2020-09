PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta la insonorización del gimnasio del CEIP Parque Clavero

MÁLAGA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga la insonorización del gimnasio del CEIP Parque Clavero, clausurado desde su ejecución "tras las quejas de los residentes de una urbanización aneja por exceso de ruidos, según expresan los vecinos", y han propuesto a la Junta de Andalucía que lo ejecute con "el dinero que llegará a la ciudad destinado por los fondos del Gobierno en materia educativa".

En este sentido, el concejal socialista Mariano Ruiz entiende que la cercanía del centro educativo pueda ocasionar molestias a quienes viven en la urbanización El Bosque, "pero no podemos dar por cerrada ninguna infraestructura de esparcimiento para los alumnos en un momento en que necesitamos grandes espacios para asegurar la distancia social en plena crisis por el coronavirus", ha expresado.

Por ello, ha pedido al Consistorio "que ponga todos los medios sobre la mesa para llevar a cabo la insonorización de este gimnasio", puesto que "desde la pasada legislatura se ha instado al equipo de gobierno, y a la Gerencia Municipal de Urbanismo en concreto, para que se aborde esta mejora en las instalaciones del colegio".

"No podemos dejar a los niños sin la práctica deportiva cuando hay un gimnasio prácticamente sin utilizar desde su construcción", ha espetado, al tiempo que ha señalado que el coste de la insonorización "no es elevado y permitirá llevar a cabo una docencia con cierta normalidad".

Del mismo modo, Ruiz ha recordado que desde 2011, cuando el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador que especificaba que "los gritos, voces y golpes de platos procedentes del gimnasio y otras salas superan los límites sonoros diurnos autorizados para ambientes exteriores en la ordenanza para la Prevención y Control de ruidos y Vibraciones", "comenzaron las promesas del equipo de gobierno para insonorizar este espacio. Pero con el tiempo, si te he visto no me acuerdo", ha lamentado el edil socialista.

Para el responsable socialista, "Paco de la Torre está a tiempo de poner freno a la dejadez en materia educativa. Las intervenciones en el mantenimiento de los colegios es competencia municipal y esta necesidad es una demanda del AMPA desde hace años", ha apuntado.

Por su parte, el concejal socialista Rubén Viruel, ha propuesto al Ayuntamiento de Málaga que invierta en esta insonorización "parte del dinero que llegará a la ciudad destinado por los fondos del Gobierno en materia educativa, que ascienden a unos 2.000 millones de euros para todas las comunidades y que se publicó en el BOE el pasado miércoles".

Así, "al gimnasio se le podrá dar un uso más allá de la mera práctica deportiva, porque con la ventilación se podrá habilitar como aula temporal para aumentar la distancia de seguridad entre los alumnos", ha señalado al respecto.

Según Viruel, esta cantidad se repartirá entre las comunidades autónomas durante la semana próxima "en función de su población en edad escolar, desde infantil hasta la universidad. En concreto, el 80 por ciento será para la población de entre cero y 16 años, y el 20 por ciento restante, de entre 17 a 24 años, como dijo el Gobierno".

Por ello, han pedido a la Junta de Andalucía que "sea ágil para llevar a cabo las obras necesarias para mantener la seguridad en los centros educativos, como es el caso de este gimnasio", ha concluido.